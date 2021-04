Verstappen prijst Hamilton: “Je moet hem de credits geven”

Verstappen begon vorige maand voor het eerst in zijn carrière met de snelste wagen van het veld aan een Formule 1-seizoen. Dit zorgde in Bahrein direct voor spektakel. Hamilton reed in de slotfase van de race aan de leiding toen Verstappen hem met een gewaagde actie inhaalde. Uiteindelijk moest de Limburger zijn plek teruggeven omdat hij ‘buiten de baan een blijvend voordeel’ haalde. In gesprek met zusterpublicatie Autosport, waarvan het nieuwe nummer nu online verkrijgbaar is, ging Verstappen in op de vraag wie hij – naast zichzelf – op dit moment de beste Formule 1-coureur vindt.

“Man, dat is heel moeilijk, maar je moet Lewis zeker de credits geven”, zei Verstappen. “De manier waarop hij al die jaren heeft gereden, om altijd maar terug te komen en dat aantal races en kampioenschappen te winnen. Je kunt wat dat betreft niet om Lewis heen. Natuurlijk zijn er veel andere mensen in de Formule 1 die echt goed zijn, heel erg sterk zijn en die zich ook zouden redden in die wagen. Maar de manier waarop Lewis heeft gewonnen en soms ook de lastige races wint, zoals zijn overwinning in Turkije vorig jaar, dat doet hij voortreffelijk. Dus ja, hij is een van de beste coureurs ooit in de Formule 1.”

'Ik blijf mezelf'

Verstappen is sinds het begin van vorig seizoen de enige coureur die op regelmatige basis kan strijden met de coureurs van Mercedes. Vorig seizoen eindigde hij maar liefst negen keer achter Hamilton of Valtteri Bottas, zes keer werd hij tweede. Tweemaal wist hij de kampioensformatie te verslaan, tijdens de jubileumrace in Silverstone en aan het eind van het seizoen in Abu Dhabi. Ondanks dat hij de grootste concurrent is van Hamilton, stelt Verstappen dat hij niet te veel naar de Britse coureur kijkt als het gaat om het racen in F1.

“Zo kijk ik er niet naar”, zei Verstappen. “Ik kijk eerst naar wat ik zelf beter had kunnen doen, wat ik anders kan doen. Na elke race. En dan… Ik kijk naar wat anderen doen en analyseer dat ook, maar ik ben niet iemand die dat kopieert. Ik blijf mezelf. Als je kopieert van anderen sta je er in principe altijd achter omdat je niet innoveert en je kunt er niet beter van worden. Natuurlijk moet je het bekijken, moet je observeren. Maar ik blijf altijd mezelf en ik doe de zaken die voor mij het beste werken.”

