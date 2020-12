In 2021 wil Red Bull Racing eindelijk de wereldtitel pakken. Het is het jaarlijkse positieve riedeltje van Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko. Dat is voor komend jaar niet anders. De Oostenrijker heeft ditmaal echter goede hoop dat er echt een aanval op de troon van Mercedes ingezet kan worden. Met Sergio Perez heeft de formatie uit Milton Keynes de ideale tweede rijder, naast stercoureur Max Verstappen, aan boord gehaald. De equipe heeft voor het eerst het eigen talentenprogramma laten varen en gekeken naar de beste rijders op de markt. Geruime tijd werd Nico Hülkenberg genoemd als kandidaat, maar uiteindelijk viel de keuze op de Mexicaan Perez. Motorsport.com Duitsland-journalist Christian Nimmervoll sprak uitgebreid met de uitgesproken Helmut Marko: over de keuze voor Perez, de waarde van diens zege in Bahrein en de verwachtingen en eisen voor 2021. Uiteraard kwamen ook Alex Albon en Nico Hülkenberg uitgebreid aan bod.

Deel 1 van het interview met Helmut Marko: Interview Marko: Red Bull op termijn met eigen motor in Formule 1?

Jullie hebben Albon tot het einde toe ondersteund. Desondanks zullen jullie op een zeker moment besproken moeten hebben wat te doen als het met hem niet lukt. Wanneer heeft u Sergio Perez en Nico Hülkenberg gebeld om hen te vertellen dat er mogelijk een kans komt?

“We bevonden ons in een zeer comfortabele positie. Noch Hülkenberg, noch Perez had alternatieven die net zo aantrekkelijk waren als Red Bull Racing. Wij hoefden dus niet te wachten, we konden hen vertellen dat ze tot na het seizoen moesten afwachten omdat we dan een beslissing zouden nemen.”

Dat begrijp ik. Maar op welk moment heeft u beide mannen voor het eerst laten weten: ‘Misschien ontstaat er een kans voor je’. Kunt u daar een tijdsaanduiding op plakken?

“Beide rijders hebben ons benaderd.”

Het eerste contact is dus vanuit de coureurs gekomen?

“Ja. In de herfst, bij de races in Italië, werd het intensiever.”

Wat sprak uiteindelijk in het voordeel van Sergio Perez en in het nadeel van Nico Hülkenberg? En welke pluspunten stonden achter de naam van Hülkenberg?

“Wat betreft Perez – dat is het makkelijkste antwoord – sprak zijn ongelofelijke vormcurve die hij heeft doorgemaakt voor zich. Dit was een van zijn beste seizoenen ooit, sinds zijn entree in de Formule 1. Dat is de ene kant. Anderzijds kwam in de race die hij won Russell in de Mercedes, ondanks betere banden, niet significant dichterbij. Hij heeft in een aantal races bewezen zeer goed te kunnen inschatten hoe je de tegenstander achter je moet houden zonder te veel te vergen van de banden. Hij had ook een aantal maal botte pech, zoals hoe hij in Bahrein vanaf de derde plaats uitviel. En daarbij sprak in zijn voordeel dat hij vele seizoenen met Mercedes-motoren gereden heeft. Hij weet dus veel over driveability, de respons van de krachtbron en dergelijke zaken. ‘Hülki’ racete voor het laatst met Renault. Die drie races waarin hij met een Mercedes-motor reed kan je niet echt meetellen omdat hij meer bezig was om de wagen af te stellen dan met het verzamelen van data.”

Deelt u de mening dat Hülkenberg naast Verstappen, met u, met de Red Bull-mentaliteit, zeer goed had kunnen functioneren?

“Het ging niet om wie het beste bij ons past, maar wat voor het team het beste is. Je moet ervan uitgaan dat McLaren met de Mercedes-motor een stap vooruit maakt, en dat Renault en Ferrari waarschijnlijk ook verbeteren. Wanneer je in de kwalificatie een achterstand van vijf tienden hebt, sta je niet vierde maar zevende of achtste. Dan ben je voor het team in feite nutteloos omdat je niet ingezet kunt worden in het strategische spel. De laatste race kon Mercedes niets uitrichten, of enkel met veel risico. Ze hadden Bottas op zachte banden kunnen zetten maar dan was hij teruggevallen tot achter Albon. En inhalen is op het circuit van Abu Dhabi zoals bekend zeer lastig. Daarom, omdat Albon een zeer goede race reed en ook dicht bij Mercedes bleef, konden ze hun gebruikelijke strategie niet uitspelen. Wij willen volgend jaar eindelijk weer wereldkampioen worden. Daarvoor hebben we een sterk duo nodig, waarmee we ook op strategisch vlak alle registers open kunnen trekken.”

Albon stond eerder in het jaar al op het podium maar ik vond Abu Dhabi zijn beste race…

“Zijn beste race van het seizoen, overduidelijk.”

Als hij continu zo had gereden, had hij dit probleem niet gehad.

“Klopt. Had hij continu dergelijke prestaties neergezet, was deze hele discussie nooit losgebarsten. Na de derde plaats op Mugello dachten we dat het kwartje was gevallen. De race erna, in Sochi, was opnieuw slecht.”

U hebt gezegd dat Albon pas kort voor de bekendmaking [van Perez] op de hoogte gebracht werd. Wist Hülkenberg al eerder dat hij geen kans meer maakte?

“Nee. Hem heb ik tien minuten voor de bekendmaking opgebeld en gezegd dat het helaas niets zou worden.”

Welke rol heeft de zege van Perez in Bahrein gespeeld? Was dat uiteindelijk het doorslaggevende moment?

“Nee. De prestaties van Perez waren al het hele jaar uitstekend, met name in de tweede seizoenshelft. De zege was in die zin nuttig, dat daarmee psychologisch weer een horde werd weggenomen. Wanneer je eenmaal gewonnen hebt, ben je wezenlijk relaxter. Daarmee sloeg de balans verder door in de richting van Perez.”

U heeft in het verleden meermaals gezegd dat er naar uw mening op dit moment niemand is die net zo snel is als Verstappen. Wat verwacht u van Perez? Wat moet hij presteren om u tevreden te stellen?

“Perez moet qua racesnelheid binnen schootsafstand van Max zitten. In de kwalificatie zullen we zien. Tot op heden heeft nog niemand het niveau van Max gehaald. Dat mogen maximaal twee tienden zijn. Ongeveer, misschien nog minder. We moeten als team een sterk blok vormen, dat we met twee rijders tegen Mercedes kunnen strijden. Ik ga ervan uit dat Mercedes opnieuw onze tegenstander zal zijn. Als Bottas niet zo’n gitzwarte dag als in Bahrein heeft, vervult hij zijn rol zeer goed. Dat verwachten we ook van Perez.”

Interview met Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen: