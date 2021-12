Sky Sports: Het meest controversiële hoofdstuk van de epische titelstrijd

“Lewis Hamilton en Max Verstappen gaan met evenveel punten naar de laatste race van het seizoen nadat de Mercedes-coureur een ongelofelijk dramatische GP van Saudi-Arabië won, vol met rode vlaggen, diverse crashes en een bizarre aanrijding tussen de twee titelrivalen”, zo opende het verslag van het Britse Sky. Net zoals de rest van de wereld zat de verslaggever van dienst op het puntje van zijn stoel en viel de mond soms open van verbazing: “De vijftig ronden van de eerste stratenrace op het Jeddah Corniche Circuit waren absoluut chaotisch en vaak onberekenbaar. Dit werd het meest controversiële hoofdstuk van de epische titelstrijd van dit seizoen tot nu toe.”

Uiteraard gaat alle aandacht uit naar de vele clashes op de baan tussen Verstappen en Hamilton. “Na twee van de drie starts raakten ze elkaar. Vervolgens kwam het tot een aanrijding toen Verstappen de instructie kreeg om langzamer te gaan rijden en zijn rivaal de leiding te geven, hem geïnstrueerd na een twijfelachtige verdediging in ronde 37. Daardoor reed Hamilton achterin de Red Bull. De voorvleugel van Hamilton beschadigde maar uiteindelijk lachte hij als laatste.” Ook al haalden de twee kemphanen ditmaal, in tegenstelling tot Silverstone en Monza, wel de finish, toch spreekt de betreffende redacteur van “het meest dramatische duel, wat geresulteerd heeft in nog meer animositeit tussen de twee.”

Bild: Oorlog in de woestijn

“WM-Krieg in der Wüste”, kopt het Duitse Bild. En van een oorlog had de strijd tussen Hamilton en Verstappen inderdaad wel wat weg. Uiteindelijk gaat de winst in de woestijnrace naar de Brit. “Onterecht volgens Red Bull! De renstal is woedend op de wedstrijdleiding.”

De betreffende journalist noemt het eerst nog even bizar dat Red Bull tijdens de tweede rode vlag mag onderhandelen met de wedstrijdleiding over de startpositie van Verstappen, al herstelt de Nederlander de schade met een schitterende herstart. Daarna barst de strijd pas echt los: “Een hete achtervolgingsjacht van Hamilton, die keer op keer door de virtuele safety car werd opgehouden. Dan ronde 37: Hamilton wil voorbij, Verstappen gaat van de baan. Een aanrijding. De Nederlander blijft voor, maar krijgt de mededeling van het team om de positie terug te geven. Verstappen remt abrupt, Hamilton rijdt achterop en beschadigt zijn voorvleugel. Aan het einde haalt Hamilton Verstappen in ronde 46 in en wint.”

De conclusie is ook in Duitsland helder: “Zo vuil is het nog nooit geweest in de WK-strijd!

Gazzetta dello Sport: Laat alleen die twee racen in Abu Dhabi

“Aanrijdingen, beledigingen, knokpartijen: Verstappen-Hamilton, dé film van 2021”, zo kopt de Italiaanse sportkrant. Ook hier kan de betreffende auteur zich nog maar nauwelijks beseffen wat er in de twee uur racen in Jeddah allemaal gebeurd is. “Gevechten met 300 kilometer per uur, touchés en controverses, woede en inhaalacties. De rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton is nu al een ware klassieker, een duel voor F1-legendes.”

Ook in Italië zat men op het puntje van de stoel in deze bizarre Grand Prix, duidelijk omschreven als “een van de meest chaotische, controversiële en intense GP’s uit de F1-historie”. De strijd gaat na de winst van Hamilton tot het gaatje, een droom van de Formule 1-organisatie. “Maar de manier waarop dit scenario tot stand kwam, is ongelofelijk. Met incidenten, rode vlaggen, beslissingen van de wedstrijdleiding die in het voordeel van de een of de ander uitpakten, zelfs een aanrijding tussen de twee rivalen.”

Ook in de roze sportkrant is lof voor de dadendrang van Verstappen, die zijn derde start “een van de meest spectaculaire momenten van dit zeer spannende kampioenschap” noemt: “Een raketstart van Verstappen, die als een haai toehapte toen Hamilton de linkerzijde open liet. Een sensationele sprint, waarbij Hamilton zo’n actie van Max misschien niet verwacht had”. Uiteindelijk was dat de opmaat richting een reeks aan incidenten, te beginnen in ronde 37 met de aanval van de Brit. “De reactie van Verstappen in bocht 1 was over de limiet. Een paar ronden later kreeg hij de opdracht om de positie terug te geven. Verstappen remde midden op de baan af en Hamilton reed achterop.”

Om met een goede conclusie af te sluiten: “Alles wordt beslist in Abu Dhabi. En op basis van wat we in Jeddah gezien hebben, moeten ze misschien alleen die twee daar laten racen.”

L’Equipe: Iedereen houdt de adem in tot aanstaande zondag

De Franse redactie komt eveneens woorden tekort om te beschrijven wat er zich op het gloednieuwe stratencircuit voorgedaan heeft. De race leverde met twee herstarts heel wat spektakel op. Verstappen ging eenmaal de mist in en zette eenmaal een kenmerkende raketstart neer. “Bij de eerste herstart ging het mis voor Verstappen. Hij verdedigde oneerlijk en sneed de eerste bocht af om weer aan de leiding te komen. Achter hem een aanrijding met Russell, Mazepin en Perez, wat in een nieuwe code rood resulteerde. Red Bull ging ermee akkoord om Verstappen achter Hamilton te laten starten, met Ocon op pole. De Nederlander maakte een topstart en pakte de leiding.”

Dit alles was de opmaat voor het incident in ronde 37. “Verstappen en Red Bull beweren dat de Nederlander de Brit wilde laten passeren, nadat hij opnieuw zijn positie verdedigde door van de baan te gaan. Onaangedaan door de aanrijding en de schade aan zijn voorvleugel bleef Hamilton zijn rivaal onder druk zetten, verbeterde zelfs de snelste raceronde en haalde hem in ronde 43 uiteindelijk definitief in.”

“Iedereen houdt de adem in tot aankomende zondag 14.00 uur voor de climax van dit bizarre F1-seizoen.” In het raceverslag spreekt men van “het perfecte scenario” met beide titelkandidaten op gelijke hoogte.

In het juryrapport krijgen beide kemphanen 14 van de 20 punten. De uitleg daarvoor is als volgt: “Het is lastig om het gekke optreden van de twee titelkandidaten te beoordelen. Uiteraard knokten ze ver voor de rest voor de zege. Uiteraard hebben ze allebei enorm veel veerkracht getoond. De constante druk van Hamilton op zijn rivaal betaalde zich uit. De derde start van Verstappen was geweldig. Maar zijn onreglementaire verdedigende acties, het gedrag van de Brit onder geel, en die aanrijding in ronde 37, heeft hun reputaties beschaamd.”

F1-update: Verstappen en Red Bull woedend, FIA maakt er een potje van