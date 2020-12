Dit schreven internationale media over Verstappen in Abu Dhabi

Gazzetta: Verstappen superieur op laatste schooldag van F1-seizoen

Zoals gebruikelijk beginnen we het rondje langs de velden ook na deze slotrace bij de Italiaanse Gazzetta dello Sport. Logischerwijs niets dan lof voor Verstappen in de befaamde roze sportkrant. “De Nederlander van Red Bull wist de laatste race van 2020 compleet te domineren”, begint de journalist van dienst. “Het was een soort laatste schooldag in Abu Dhabi en Max Verstappen mocht dansen op de tafels. De enige die Mercedes dit jaar überhaupt kon bedreigen, wist aan het langste eind te trekken. Nadat hij op zaterdag al pole had gepakt, deelde hij ook tijdens de race de lakens uit. Hij behield de leiding bij de start en gaf die positie tot aan het zwart-wit geblokt niet meer af.”

“De zwartgemaakte Zilverpijlen konden alleen nog maar toekijken, met Valtteri Bottas voor Lewis Hamilton. De Brit bleef een beetje onder de rader, wellicht omdat hij nog niet helemaal fit was na zijn tiendaagse onderbreking door corona.” Hamilton bleef overigens niet als enige onder de radar, want wat te denken van het puntloze Ferrari? “Het was een slechte dag voor Ferrari, met slechts de posities dertien en veertien voor Charles Leclerc en Sebastian Vettel.” Mooie geste was daarbij overigens wel dat de Monegask met een speciale helm voor zijn afzwaaiende teamgenoot reed. Nadien wisselden beide coureurs ook van helm. En zoals de Gazzetta nog fijntjes opmerkt: “Seb nam afscheid van Ferrari met het zingen van Azzuro, hij was echt aangedaan: ‘Ik zal jullie missen’.”

Bild: Saaie slotrace, maar wel soevereine ‘Start-Ziel-Sieg’ voor Verstappen

In Duitsland stond de slotrace van dit seizoen ook in het teken van afscheid. Niet alleen van Vettel bij Ferrari, maar de Grand Prix van Abu Dhabi markeerde ook meteen de laatste F1-race die bij RTL Duitsland te zien was. De koningsklasse verdwijnt volgend jaar van het open net. Die slotrace kreeg zoals gezegd niet zozeer de verwachte winnaar, of zoals Bild kopt: ‘Verstappen ärgert den Weltmeister’. “Maar liefst dertien keer wist Mercedes dit jaar te winnen, maar de seizoensfinale was voor Red Bull. Polesitter Verstappen kwam goed weg en wist beide Mercedessen zo voor te blijven.”

Eigenlijk is het verhaal van de laatste race daarmee ook al wel verteld. Voor de grootste krant van Duitsland hield de Grand Prix van Abu Dhabi qua amusementswaarde zeker niet over. “De start verliep vrij geordend en daarna hebben we nauwelijks inhaalacties meer gezien.” Saai, maar Verstappen zal daar als triomfator niet om malen. “Tien ronden voor het einde klaagde hij even over vibraties, maar de Nederlander wist de race wel soeverein af te sluiten.” Of zoals dat bij de Oosterburen mooi heet: een ‘Start-Ziel-Sieg’. Daar heeft Vettel er ook vele van op zijn naam staan, al bleek 2020 bovenal een kwestie van ploeteren. “Vettel beëindigde zijn laatste race voor Ferrari als veertiende, maar mag volgend jaar bij Racing Point verder – dat dan als Aston Martin zal aantreden”, schakelt men in Duitsland al door. Bovendien kan Mick Schumacher dan wellicht nieuw enthousiasme voor de Formule 1 losmaken.

Sky Sports: Zege Verstappen mooie boost voor gewenste titelstrijd in 2021

‘Verstappen crushes Mercedes to win F1 finale’, constateert het Britse Sky Sports. “Max Verstappen wist in Abu Dhabi een onverwacht dominante zege te boeken. Eén van de sterren van het Formule 1-seizoen 2020 zette Mercedes opzij om het seizoen op indrukwekkende wijze af te sluiten.” De manier waarop de Limburger zijn tiende F1-zege pakte, baarde dus vooral opzien. “Je zou verwachten dat hij er hard voor moest vechten met Bottas en Hamilton achter zich op de grid, maar Verstappen leidde de hele race eigenlijk comfortabel – zelfs na een vroege safety car.”

Waar Verstappen na afloop liet weten dat zijn zegetocht ‘nog niks’ betekent voor het Formule 1-seizoen 2021, legt men die link bij Sky Sports wel alvast. “Met deze overwinningen heeft hij zichzelf en ook Red Bull een welkome boost gegeven voor een gehoopte titelstrijd met Mercedes in het volgende jaar.” Naast Red Bull viel er onder het kunstlicht ook nog iets te vieren voor een traditioneel Brits team uit Woking. “Het belangrijkste gevecht speelde zich eigenlijk achter de snelste auto’s af, aangezien Lando Norris en Carlos Sainz als vijfde en zesde finishten en McLaren zodoende beslag kon leggen op de derde plek bij de constructeurs – het beste resultaat sinds 2012.”

L’Equipe: Dominante Verstappen krijgt 9, amusementswaarde een 2

We sluiten traditiegetrouw af met de rapportcijfers van L’Equipe. Na afloop van de laatste race heeft de Franse krant het hoogste cijfer logischerwijs gereserveerd voor Verstappen. De Limburger scoort een 9 op de schaal van 10 in de sportkrant. “Zoals hij na afloop zelf ook al zei, hadden Verstappen en Red Bull zondag echt alles wat ze nodig hadden om te winnen. Een goede start, een gecontroleerde strategie, sterk bandenmanagement en vooral een tempo waarmee hij zich geen zorgen hoefde te maken over Mercedes. Nadat hij Bottas op zaterdag met slechts 25 duizendsten voor bleef, was de marge op zondag een stuk groter.”

Ook in Frankrijk hoopt men dat deze zege een voorbode van 2021 is, al is het maar omdat de Formule 1 wel een spannende titelstrijd kan gebruiken. “Op de valreep boekte hij zijn tweede overwinning van dit seizoen en zijn tiende in de Formule 1. Dat belooft wat voor 2021.” Verstappen moet daarvoor wedijveren met de formatie die na de afsluitende race van 2021 ‘slechts’ een 6.5 krijgt van L’Equipe. “Mercedes zat ver van de gebruikelijke vorm en werd gedwongen genoegen te nemen met de tweede en derde plaats.” Toch kan het nog altijd minder. Zo kan Ferrari rekenen op het rapportcijfer 3 en wordt de algehele amusementswaarde van de krachtmeting in Abu Dhabi nog lager ingeschat: een 2. Op naar volgend jaar dan maar.