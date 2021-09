Imola wil vaste plek op F1-kalender: "Hopelijk snel duidelijkheid"

In 2020 keerde de Formule 1 voor het eerst sinds 2006 terug naar het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. De Grand Prix van Emilia-Romagna, zoals de race werd gedoopt, werd aan het programma toegevoegd, nadat er eerder in het jaar door veel evenementen een streep was gegaan vanwege het coronavirus. Omdat de pandemie ook nog van invloed was op de kalender van dit jaar, besloot de koningsklasse in 2021 opnieuw een bezoek te brengen aan de omloop, waarop in 1980 eenmalig de Italiaanse Grand Prix werd gehouden en sindsdien 26 edities van de Grand Prix van San Marino werden verreden. Dit jaar heette het evenement volmondig de Made in Italy en Emilia-Romagna Grand Prix.

Als het aan de regio Emilia-Romagna ligt, blijft het echter niet bij deze twee invalbeurten. Achter de schermen wordt al enige tijd gewerkt om de race langer in Imola te houden. Volgens Stefano Bonaccini, de president van de Noord-Italiaanse regio, ligt er momenteel een voorstel op tafel om tot zeker 2025 jaarlijks een Grand Prix te organiseren.

“We zijn als regio als enige tijd succesvol als het gaat om het binnenslepen van sportevenementen van het hoogste kaliber. En ik hoop dat we binnenkort een vaste ronde in het wereldkampioenschap Formule 1 hebben op het circuit van Imola”, verkondigde Bonaccini donderdag tijdens een persbijeenkomst in Bologna, waar een tentoonstelling over het Italiaanse voetbalelftal werd geopend. “We hebben een voorstel aan de overheid voorgelegd naar aanleiding van de race in 2020 en 2021. Het idee is om een vanaf 2022 een vaste plek op de kalender te hebben, voor nog vele jaren. Ik hoop snel een positief antwoord hierop te ontvangen. Het zou een historische en fantastische prestatie zijn en het zou geweldig zijn voor alle fans en inwoners van Imola en Emilia-Romagna.”

De Grand Prix van Emilia-Romagna was dit jaar een prooi voor Max Verstappen. Vorig jaar werd de race gewonnen door Lewis Hamilton.

