Horner: Voorbereiding Red Bull 'beste sinds 2013'

De eerste twee races van het nieuwe seizoen vinden de komende weken plaats op het thuiscircuit van de formatie. Max Verstappen zegevierde de afgelopen twee jaar op de Red Bull Ring, het dominante Mercedes kwam er in Oostenrijk niet aan te pas. Verstappen klokte tijdens de voorbije wintertest de tweede tijd, een halve seconde achter Mercedes-coureur Valtteri Bottas. Ferrari zou in de rangorde op de derde plaats staan.

“Het wordt een spannend jaar, het wordt heel intens”, zei Horner in gesprek met Motorsport.com. “De races volgen elkaar snel op dit jaar. Wat mij betreft is de voorbereiding goed verlopen, het was denk ik de beste voorbereiding sinds 2013. Bij het ingaan van het seizoen staan we er zeker beter voor dan ooit tevoren in het hybride-tijdperk. De samenwerking met Honda voelt ook een stuk beter nu in het tweede jaar, het is echt onderdeel van het team nu. We hebben zin om er weer aan te beginnen.”

Als enige van de topteams kwam Red Bull recent in actie met de 2020-wagen. Op het circuit van Silverstone werkte Alex Albon een filmdag af. Verstappen kon de oversteek vanwege de verplichte quarantaine in Engeland niet maken, maar voor Albon en zijn team was het een nuttige dag. Mercedes en Ferrari kwamen daarentegen in actie met de 2018-wagens.

“Het was voor het team heel erg nuttig om te oefenen met de nieuwe procedures, met de persoonlijke beschermingsmiddelen. Het was goed om weer met de basis aan de slag te gaan, de pitstops en andere fundamentele zaken om alles weer te oefenen. Voor Alex was dat het ook. Hij is pas bezig aan zijn tweede jaar in de Grand Prix-racerij, zelfs 100 kilometer is dan nuttig. We hadden een tijd geleden al besloten om Max niet in quarantaine te laten gaan. Het voordeel van 50 kilometer, dat is hetzelfde als een paar ronden in Oostenrijk, woog niet op tegen de nadelen. Maar het was een goede dag, het was mooi om de wagen weer in actie te zien. Het team was gelijk weer scherp met een pitstop onder de twee seconden.”