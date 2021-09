Horner: "Opmerkelijk hoe Max hier met de druk omgaat"

"Max heeft het geweldig gedaan vandaag", jubelde Horner zaterdagmiddag. "Hij bevindt zich in de best mogelijke positie voor de wedstrijd. Daarmee zit nu het eerste deel van ons werk erop, want het wordt moeilijk om morgen in te halen."

Volgens Horner is Verstappen een klasse apart in de eerste sector. Hij had zelfs nog sneller gekund dan zijn pole-tijd van 1.08.885, waarmee hij WK-leider Lewis Hamilton 0.038 achter zich liet. "Zijn topsnelheid op het rechte stuk was [in zijn beste ronde, red.] niet optimaal. Het lijkt erop dat de DRS niet volledig open stond. Hiermee heeft hij mogelijk een 0.1 of 0.150 verloren. Maar goed, het is een geweldige prestatie van hem onder een enorme druk."

"Max keek voor de kwalificatie naar de DTM"

Horner ging vervolgens nog even door over de koelbloedigheid van Verstappen. "Het is opmerkelijk hoe hij hier met de druk omgaat. Het lijkt alsof het voor hem allemaal niet bestaat. Je ziet het niet aan hem. Voor de kwalificatie keek Max bijvoorbeeld nog naar de DTM-wedstrijd. Hij is zeer ontspannen. Max benadert dit weekend als een normale Grand Prix. Terwijl ze naast de baan helemaal gek worden! Wat een sfeer hangt hier zeg. Zoiets kan je toch niet ontgaan?"

Volgens de teambaas tekent dit de topcoureur Verstappen. "Zonder twijfel. Max is gedurende de jaren volwassen geworden. We vergeten soms hoe jong hij eigenlijk nog is. Inmiddels heeft hij al veel race-ervaring. Hoe hij met de druk omgaat de laatste jaren is buitengewoon."

"Perez had voldoende tijd, maar ook verkeer"

Horner is tegelijk teleurgesteld over de zestiende startplek van Sergio Perez. De Mexicaan was in het eerste deel van de kwalificatie net te laat voor een ultieme poging om verder naar voren te komen. "Het is een combinatie van zaken", aldus Horner, hardop nadenkend over de oorzaak. "Wij hadden hem wat eerder kunnen laten vertrekken. Sergio had nu nog steeds voldoende tijd, maar het was druk met wachtende auto's aan het einde van de pits. Hierdoor heeft hij veel tijd verloren bij het opkomen van de baan.

"Het was vervolgens spannend bij het ingaan van de laatste sector. We zeiden tegen hem dat hij gas moest geven, maar er zaten twee of drie wagens voor hem bij de laatste bochten. Hij kwam net anderhalve seconde tekort. Zeer frustrerend, voor hem en het team. Morgen zullen we terug moeten knokken."

Of Perez zondag Verstappen vooraan kan helpen, is de vraag. Inhalen lijkt een zeer lastige opgave te worden op het circuit van Zandvoort. Een goede pitstopstrategie kan helpen. Ook voor Verstappen worden alle mogelijke strategieën doorgenomen, aldus Horner. "In een perfecte wereld rijdt hij morgen vooraan weg bij de rest. Maar zo simpel is het niet. Mercedes kan met hun twee rijders [Bottas vertrekt van de derde plek, red.] kiezen voor verschillende strategieën. Het belangrijkst is uiteindelijk dat we morgen Lewis verslaan."