Horner bevestigt update Honda-motor: “Eigenlijk de tweede versie”

Het gebrek aan Formule 1-actie zorgde er bij de meeste Europese teams voor dat de operatie de afgelopen periode enige tijd stillag. Dit was onderdeel van de zogenaamde shutdown, een verplichte pauze voor teams en de motorleveranciers die doorgaans tijdens de zomerstop 'opgenomen' wordt. In Japan werd ondanks de lockdown gewoon doorgewerkt (men plant de shutdown later dit jaar) aan de motoren die het merk aan Red Bull Racing en AlphaTauri levert, het resultaat daarvan is aankomend weekend te zien tijdens de Grand Prix van Oostenrijk.

Beide teams krijgen dan de beschikking over de nieuwe motor, die aanvankelijk bedoeld was als tweede motor voor dit seizoen. “We hebben een nieuwe motor, in essentie introduceren we de krachtbron die we als tweede wilden gebruiken nu als eerste”, zei Horner in de preview van zijn team op de opening van het F1-seizoen. “Er is gewerkt aan alle aspecten van de wagen, we hebben er veel energie ingestoken. Het is een race tegen de klok geweest om alle updates te voltooien sinds we de fabriek aan het begin van juni weer geopend hebben.”

Een aantal van die veranderingen was tijdens de filmdag van afgelopen week al te zien. Horner bevestigde dat het team verder onderdelen introduceert die eigenlijk bedoeld waren voor de eerste races van het seizoen. “We weten niet echt waar we staan bij aanvang van de race in Oostenrijk, de wagen zou natuurlijk verder ontwikkeld zijn”, legde hij uit. “We zouden tijdens de eerste Europese races in Zandvoort en Barcelona al updates gehad hebben, daarna zouden we hetzelfde gedaan hebben voor Montreal. Alles wat voor de shutdown in de pijplijn zat, met wat we daarna nog geleerd hebben, is geïmplementeerd voor deze wagen. Over de hele auto hebben we subtiele veranderingen toegepast, ik weet zeker dat andere teams dat ook gedaan hebben.”

'Hopelijk voor de titel vechten'

Horner prees motorleverancier Honda voor het verrichte werk tijdens de afgelopen periode. De beide teams moeten in 2020 met coureurs Max Verstappen en Alexander Albon vechten voor de wereldtitel. “Bij aanvang van het tweede seizoen met Honda is het project veel beter geïntegreerd in het team. We hebben met drie overwinningen een geweldig eerste seizoen gehad met Honda, hopelijk kunnen we daar nu op doorbouwen. Ze zijn ambitieus en dat komt overeen met wat wij willen. Ze hebben de afgelopen periode heel hard gewerkt en de verwachtingen zijn dit seizoen flink hoger. [De motor] is een belangrijk onderdeel van de auto en Honda is een belangrijke partner voor ons. Hopelijk kunnen we voor het kampioenschap vechten.”

Met medewerking van Jonathan Noble