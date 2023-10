Hoofd FIA-stewards: Veel respect tussen Verstappen en Hamilton

"Ik kan vertellen, dat als wij in de stewardsroom twee wereldkampioenen hebben, dat het onderlinge respect enorm is", vertelt hoofdsteward van de FIA Tim Mayer in de podcast F1 Nation. "Ze gaan heel anders met elkaar om dan als zij met iemand bij de stewards komen die nieuw is of als twee coureurs die nieuw zijn. Het spel tussen die twee [Max Verstappen en Lewis Hamilton] is totaal anders." Mayer kan uit ervaring spreken, want sinds zijn aanstelling in 2012 zijn meerdere kampioenen langs geweest, waaronder dus Hamilton en Verstappen. Met name tijdens de zinderende titelstrijd in 2021 wilde het nog wel eens knetteren tussen de twee kemphanen en werden de stewards regelmatig bezocht.

Volgens Mayer dwingen Verstappen en Hamilton het respect bij elkaar af, want zij weten hoe het spel bij de stewards gespeeld moet worden. "Ze moeten de waarheid naar elkaar uitspreken. Ze kunnen misschien een nieuwkomer nog misleiden, maar als je een drievoudig wereldkampioen bent, dan laat je dat niet gebeuren", aldus de Amerikaan. "Het is daarom voor ons als stewards heel anders." Volgens de FIA-steward is het onderlinge respect ook steeds beter zichtbaar: "Je zag het ook al bij de persconferentie. Je zag dat deze jongens de liefde voor de sport hebben en dat laten ze elk weekend weer zien."

Mayer legt ook uit dat het niet zo is dat de FIA en de Formule 1-wereld tegenover elkaar staan. "Wij hebben respect voor hen en zij ook voor ons", aldus de 57-jarige FIA-man. "Het is dus niet de FIA versus F1. Ik zeg altijd dat wij een service bieden aan de teams. Wij zorgen ervoor dat het speelveld eerlijk is. Zolang wij hen met respect behandelen, dan neigen zij ernaar om ons ook respectvol te behandelen." Mayer noemt de situatie waar hij wat minder respectvol was richting een coureur: "Mijn grootste fout was Barcelona 2016. Nico Rosberg en Hamilton crashten met elkaar in de eerste ronde en we riepen de coureurs op om naar ons te komen. Hamilton vroeg: 'wat had ik moeten doen?' Toen legde ik dat aan hem uit, terwijl ik nooit in een F1-auto heb gereden. Dat was dus niet zo respectvol van me."

Rudy van Buren over boordradio's Max Verstappen: "Het is gewoon vertrouwen dat wegbrokkelt"