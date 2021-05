Max Verstappen profiteerde zondag optimaal van het wegvallen van polesitter Charles Leclerc en greep bij de start van de GP van Monaco de leiding. Die zou hij alleen even uit handen geven toen hij zijn pitstop maakte, maar verder kwam de zege van de Red Bull Racing-coureur niet in gevaar. Het was Verstappens tweede overwinning van het seizoen en ook de tweede dagzege van 2021 voor Red Bull Racing en motorleverancier Honda. De Japanse fabrikant was voor het laatst vertegenwoordigd in Monaco door het aanstaande vertrek en dus neemt men afscheid van het prinsdom met een overwinning.

Technisch directeur Toyoharu Tanabe van Honda was na afloop van de race lovend over de manier waarop Verstappen de overwinning binnenhaalde. “Ik denk dat het maken van een goede start leidde tot de overwinning. Max was in staat om zijn banden goed te managen tijdens de race. Het was een simpele strategie, maar hij kon zijn banden goed managen en het gat vergroten voor de pitstops”, vertelde Tanabe. Hij geeft toe dat Verstappens zege een bijzondere lading heeft voor Honda. “Voor ons als Honda is dit het laatste jaar in de F1. Daarom ben ik blij dat we onze laatste race in Monaco hebben kunnen winnen.”

De eerste zege van Verstappen in zijn woonplaats Monaco betekende dat Honda voor het eerst sinds 1992 de Monegaskische Grand Prix won. Destijds was Ayrton Senna de sterkste in een rechtstreeks duel met Nigel Mansell, die op nieuwe banden sneller was maar niet langs de McLaren kwam. Tanabe werd gevraagd om de overeenkomsten tussen Senna en Verstappen op te sommen. “Wat ze als overeenkomst hebben, is dat ze heel snel zijn. De indruk die je krijgt is anders, doordat de auto zelf anders is dan toen Senna reed. Wat ze echter gemeen hebben, is dat ze de limiet pushen terwijl ze hun eigen limiet kunnen identificeren, waarna ze de auto daarop afstellen en snel rijden. Dat is denk ik hun overeenkomst.”

Rekening houden met safety car leidt tot brandstof sparen

Verstappen gaf na afloop van de race in Monaco aan dat hij in de race her en der brandstof moest sparen om de finish te kunnen halen. Dat gold ook voor teamgenoot Sergio Perez, die daarvoor de opdracht kreeg van zijn race-engineer. Tanabe verklaart waarom dat het geval was: “Bij de brandstofhoeveelheid voor Monaco wordt altijd rekening gehouden met een safety car-fase. Deze keer was er echter geen neutralisatie”, stipt hij het pijnpunt aan. “Alle coureurs aan de top reden snel en streden zoveel mogelijk gedurende de ronden, in plaats van op brandstof en de banden te letten. Daardoor werd het qua brandstof nog krap.”

Met de 25 punten voor een overwinning is Verstappen naar de eerste plek geklommen in het kampioenschap voor coureurs, terwijl Red Bull profiteerde van een matig weekend van Mercedes en de leiding greep bij de constructeurs. Het is de eerste keer sinds 1991 dat Honda de koppositie bezet in beide kampioenschappen, maar Tanabe verwacht niet dat het makkelijk wordt dat vast te houden. “We hebben niet eerder in deze positie gestaan, dus ik denk dat het heel goed is. We hebben echter pas vijf races gehad. Het wordt denk ik moeilijk om deze positie in de toekomst vast te houden, maar met het team gaan we ons best daarvoor doen.”

