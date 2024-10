Hoe Pirelli de Formule 1-banden voor 2026 test

Terwijl de Formule 1 de slotfase van een spannend seizoen ingaat, is Pirelli al naar de toekomst aan het kijken. Vooral de banden voor 2026 zijn een aandachtspunt van de Italiaanse bandenfabrikant, maar ook worden de komende weken de laatste puntjes op de i gezet voor het rubber voor 2025. Het interessantste is hoe de ontwikkeling van de 2026-compounds verloopt.

Pirelli heeft in september voor het eerst deze banden getest. Aston Martin Racing vaardigde reservecoureur Felipe Drugovich af om op het circuit in Barcelona de primeur te bieden. Het was voor Pirelli een heel belangrijke dag. Niet alleen werd gekeken naar de kwalitatieve staat van de banden, maar ook de neerwaartse druk werd voor het eerst echt getest. De bandenfabrikant kan in de simulaties in de fabriek wel enigszins in de buurt komen van de realiteit, maar het echte werk op het circuit biedt toch altijd weer andere inzichten.

Dat de banden nu al getest worden, heeft te maken met de regelwijzigingen in het technische reglement van 2026. F1 neemt dan afscheid van het grondeffect-tijdperk en stapt over naar actieve aerodynamica. Met dat systeem moet minder luchtweerstand gecreëerd worden, want uit de eerste simulaties van de teams kwam naar voren dat de 2026-auto op de rechte stukken niet vooruit te branden zou zijn. Ook de banden worden iets aangepast. De diameter blijft 18 inch, maar het oppervlak zal wat minder groot zijn.

De eerste keer dat een 2026-band onder een auto zat Foto door: Pirelli

Pirelli heeft dit jaar een beperkt aantal testdagen gekregen en Aston Martin, McLaren en Alpine zijn uitverkoren om het rubber voor 2026 dit jaar al te testen. Voor volgend jaar staan er maar liefst veertig testdagen op het programma, waarbij alle renstallen een keer de mogelijkheid hebben om de compounds te testen. Net zoals bij eerdere aanpassingen van het reglement krijgen de teams volgend jaar de kans om de auto's iets aan te passen om de nieuwe regelgeving zo goed mogelijk te simuleren. In 2017 werden de banden zwaarder en in aanloop daarvan mochten de teams andere vleugels monteren. In 2022 kregen de banden een andere maat en tijdens de testdagen voor dat seizoen kregen de teams de kans om een andere ophanging te gebruiken.

Ook voor het testen van de 2026-banden krijgen de teams iets meer speelruimte. Zij mogen onderdelen van auto's uit 2020 tot en met 2023 monteren. Daar zitten dus ook onderdelen tussen van voor het grondeffect-tijdperk. Die auto's blijken uit eerste simulaties dichter bij de komende generatie te zitten en dus is het logisch om die erbij te pakken. De teams konden daarna nog wat kleine dingen aanpassen, maar dat is vooral wanneer Pirelli dat van hen vraagt.

Lando Norris test de banden. Let ook op de open DRS, terwijl hij met wets rijdt Foto door: Pirelli

Open DRS

Pirelli is zelf overgestapt op een iets andere werkwijze. Zo is er gekozen om met DRS en andere instellingen de verwachte lage downforce te simuleren. "Het belangrijkste voor ons was om de mechanische en aerodynamische balans te begrijpen. We hebben dus besloten om altijd met een open DRS te rijden, want zo kunnen we de load aan de voorkant en achterkant simuleren. Om dat te doen slagen hebben we een paar aanpassingen gedaan aan de afstelling, want anders kregen we deze niet in balans", vertelt Pirelli's motorsportbaas Mario Isola over de manier waarop er getest wordt. "Dit werkt goed. We zijn nog geen operationele problemen of andere dingen tegengekomen bij de tests. We zijn dan ook tevreden met de eerste sessies en staan te trappelen om de rest van de tests uit te voeren."

Bij Aston Martin in september zagen we direct wat de aanpassingen kunnen zijn. Het team verscheen met een basis van de auto van 2022 op het circuit, maar inzoomend op de details zijn er wat zaken die opvallen. De vleugels (zie foto links) zijn een stuk smaller dan in 2022 op Barcelona (foto rechts).