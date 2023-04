Hoe McLaren succesvol engineers weglokt bij concurrentie in F1

McLaren kende vorig jaar een tegenvallende start onder het nieuwe technisch reglement en ook dit seizoen presteert de auto niet zoals gehoopt. De Britse formatie kondigde na de eerste twee races een forse reorganisatie aan, waarbij technisch directeur James Key het veld moest ruimen en er over werd gestapt naar een nieuwe structuur. De technische leiding is nu in handen van drie personen: Peter Prodromou is verantwoordelijk voor de aerodynamica, de van Ferrari teruggekeerde David Sanchez voor het concept van de auto en Neil Houldey voor de engineering en het design.

De technische organisatie wordt daarnaast versterkt door engineers bij andere teams weg te lokken. Zo werd eind vorige maand bekend dat McLaren aerodynamicaspecialist Mariano Alperin bij Aston Martin heeft weggekaapt. Er zijn echter ook werknemers gestrikt van Red Bull en Ferrari. In totaal gaat het om vijftien engineers die in de voorbije periode zijn ingelijfd.

“Iedereen heeft door dat als we erin slagen om het tij bij McLaren te keren, we geschiedenis aan het schrijven zijn”, zegt teambaas Andrea Stella na een vraag van Motorsport.com. “Iedereen wil wel onderdeel zijn van zo’n verhaal, dus het aantrekken van talent kost ons niet veel moeite.” Volgens Stella is McLaren ‘agressief’ te werk gegaan bij het halen van nieuw personeel. “Onze organisatie is gericht op performance. Zelfs in de manier waarop we mensen aannemen, komt dat terug. We zijn op dat vlak dus agressief geweest, maar dat is ook nodig om mee te kunnen doen in de Formule 1.”

'We beginnen pas'

McLaren-baas Zak Brown wijst op het feit dat de renstal flink geïnvesteerd heeft in de faciliteiten in Woking. Zo wordt in juni een nieuwe windtunnel in gebruik genomen en worden later dit jaar een nieuwe simulator en een nieuwe productiefaciliteit opgeleverd. Volgens de Amerikaan laat het team met dit alles zien serieus te zijn als het gaat om het voornemen om weer vooraan mee te doen.

“Niemand twijfelt aan de toewijding van onze aandeelhouders en onze raad van bestuur om terug te keren aan de voorkant van het veld”, aldus Brown. “Veel van de infrastructuur waar we het al een paar jaar over hebben, is bijna gereed. Onze windtunnel staat op het punt om online te komen en er is een nieuwe productiefaciliteit met de nieuwste apparatuur. Als je nu bij ons rondloopt, zie je hoe alles vorm krijgt. We lagen er vrij ver achter mee, onder meer door corona, maar we hebben straks alles wat we nodig hebben en iedereen is erg gemotiveerd. Er zijn veel nieuwe mensen bij ons aan de slag gegaan en er komt nog een flink aantal aan. Daarbij heeft Andrea een nieuwe structuur doorgevoerd. En daar zijn we nog niet helemaal klaar mee. Sterker nog: we beginnen pas.”