McLaren F1 lokt aerodynamicaspecialist weg bij Aston Martin

Vorige week kondigde McLaren aan dat de technische afdeling van het Formule 1-team behoorlijk op de schop gaat. Technisch directeur James Key is het kind van de rekening, hij moet vertrekken bij de renstal en wordt opgevolgd door een driekoppig technisch directieteam met onder meer de van Ferrari overkomende David Sanchez. Het houdt echter niet op bij de komst van de Fransman, want uit de uitgebreide analyse van afgelopen winter is gebleken dat met name de aerodynamische afdeling tekortschoot om te voldoen aan de eigen ambities.

Motorsport.com heeft dan ook vernomen dat McLaren sindsdien maar liefst vijftien nieuwe mensen heeft aangetrokken om de aerodynamische afdeling te versterken. In sommige gevallen hebben zij Ferrari, Red Bull Racing of Aston Martin al ingeruild voor een avontuur bij de renstal uit Woking, voor anderen geldt dat zij dit pas doen na een periode van gardening leave. Een van de sleutelfiguren die McLaren heeft binnengehaald, is Mariano Alperin.

Alperin was tot voor kort in dienst van Aston Martin, waar hij hoofd aero-prestaties en analyse was. In die functie speelde hij een belangrijke rol in de recente ommekeer bij het team uit Silverstone, dat momenteel de naaste belager is van het dominerende Red Bull. Alperin kan leunen op decennia ervaring in de Formule 1. Hij werkte eerder voor AGS en Minardi, om zich daarna bij British American Racing te voegen. Na de naamswijziging naar Honda groeide hij daar door tot hoofd aerodynamica, om daarna tussen 2008 en 2019 als hoofd aerodynamische ontwikkeling voor Sauber te werken.

Technische structuur krijgt langzaam vorm

De nieuwe technische structuur van McLaren begint zodoende langzaam vorm te krijgen. De technisch goed onderlegde teambaas Andrea Stella krijgt een driekoppig team onder zich dat leiding gaat geven aan de technische afdeling. Sanchez gaat zich vanaf 2024 bezighouden met het autoconcept, Peter Prodromou wordt eindverantwoordelijke voor de aerodynamica en Neil Houldey vervult die functie voor engineering en ontwerp. Op die manier hoopt het team optimaal te kunnen profiteren van de nieuwe windtunnel en simulator, die later dit jaar in gebruik worden genomen.

De veranderingen zijn volgens McLaren Racing CEO Zak Brown broodnodig. "Het was mij al enige tijd duidelijk dat onze technische afdeling niet snel genoeg bewoog om te voldoen aan onze ambitie om terug te keren aan het front", zei hij daarover. "Na een diepgaande analyse met Andrea ben ik verheugd dat we nu de vereiste reorganisatie kunnen doorvoeren, waarmee we het proces in gang zetten om dit om te keren."