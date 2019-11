Hoe Hamilton in Austin wereldkampioen kan worden

Laten we vooropstellen dat de situatie veel minder complex is dan voorafgaand aan de Mexicaanse Grand Prix. Hamilton is komend weekend namelijk niet meer afhankelijk van wat zijn teamgenoot Valtteri Bottas doet, de Brit heeft alles in eigen hand. Het moet hierdoor wel heel raar lopen wil de tweede wereldtitel van 2019 - Mercedes pakte de constructeurstitel immers al in Japan - na de race in Austin nog steeds niet vergeven zijn.

Hamilton koestert momenteel een voorsprong van 74 WK-punten op teamgenoot Bottas, de rest is al lang en breed uitgeschakeld. Met nog drie races voor de boeg, zijn er nog 78 punten (de snelste raceronden meegerekend) te vergeven. Bij een gelijke stand na de Grand Prix van Abu Dhabi gaat men naar het aantal overwinningen kijken. Op dat vlak is Hamilton met tien zeges - tegen slechts drie voor Bottas - al niet meer in te halen. Dit betekent dat Hamilton aan P8 genoeg heeft om zich in Austin tot wereldkampioen te kronen. Als de Mercedes-kopman achtste wordt, is wereldtitel nummer zes ongeacht alle verrichtingen van concurrenten binnen.

Als Hamilton niet bij de eerste acht eindigt, is de kans groot dat hij alsnog een kampioensfeest mag vieren. Als de Brit buiten de punten eindigt of een DNF noteert, moet Bottas namelijk winnen om zijn titelaspiraties levend te houden. Bij alles minder dan een zege van Bottas, is Hamilton alsnog kampioen. Bij een tweede plek van de Fin zou hij de achterstand namelijk terugbrengen tot 56 (of met snelste raceronde 55) punten, terwijl er na de krachtmeting in Texas nog maar 52 punten te vergeven zijn. Moraal van het verhaal: het moet aankomend weekend wel heel raar lopen, wil Amerika-liefhebber Hamilton niet zijn zesde kroon binnenslepen en Michael Schumacher tot op één wereldtitel naderen.