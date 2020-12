Formule 1 tijdschema: Hoe laat begint de slotrace in Abu Dhabi?

Het raceweekend op de ‘outer loop’ van het Bahrain International Circuit van afgelopen weekend gaat de geschiedenisboeken in. Racing Point-coureur Sergio Perez boekte een sensationele overwinning: zijn eerste zege in de Formule 1. Lange tijd leek George Russell, bij Mercedes de invaller van de met corona besmette Lewis Hamilton, op weg om geschiedenis te schrijven. De jonge Brit had de touwtjes stevig in handen maar een bandenblunder tijdens de pitstop maakte alles anders. Het veld werd weer eens door elkaar geschud en Perez kwam bovendrijven. Met Esteban Ocon en Lance Stroll op de tweede en derde plek was het bizarre podium compleet.

Aankomend weekend wordt het seizoen afgesloten met de traditionele finale in Abu Dhabi. De kans dat we nogmaals zo’n spektakel voorgeschoteld krijgen lijkt klein, maar dit seizoen heeft al meerdere malen verbaasd. Het zal op het Yas Marina Circuit vooral draaien om de middenmoters: wie gaat er met de felbegeerde derde plaats in het constructeurskampioenschap vandoor en wie mag zich ‘best of the rest’ noemen bij de coureurs?

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi?

In tegenstelling tot de GP van Sakhir vindt de race in Abu Dhabi in de Nederlandse middag plaats. De wedstrijd begint lokale tijd in de namiddag en dus in de schemering. Naarmate de race vordert gaat de zon onder en wordt het circuit ondergedompeld in kunstlicht. Op vrijdag staan er zoals gebruikelijk twee vrije trainingen van anderhalf uur op het programma. De eerste training begint om 10.00 uur Nederlandse tijd, dat is 13.00 uur lokale tijd. De tweede training start om 14.00 uur Nederlandse tijd. Op zaterdag wordt er nogmaals een uur getraind: van 11.00 uur tot 12.00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie begint op zaterdagmiddag om 14.00 uur Nederlandse tijd. De Grand Prix van Abu Dhabi 2020 start zondag om 14.10 uur Nederlandse tijd, 17.10 uur lokale tijd.

Volledig tijdschema F1 GP van Abu Dhabi

Sessie Starttijd Nederlandse tijd Starttijd lokale tijd 1e vrije training 10.00u-11.30u 13.00u-14.30u 2e vrije training 14.00u-15.30u 17.00u-18.30u 3e vrije training 11.00u-12.00u 14.00u-15.00u Q1 14.00u-14.18u 17.00u-17.18u Q2 14.25u-14.40u 17.25u-17.40u Q3 14.48u-15.00u 17.48u-18.00u Race 14.10u 17.10u