Wolff verklaart blunder bij Mercedes: "Radio werkte niet goed"

Mercedes moest het dit weekend zonder Lewis Hamilton stellen, maar George Russell liet zien die schoenen aardig te kunnen vullen. De jonge invaller greep de leiding in de openingsronde en leek de touwtjes nadien ook strak in handen te hebben. Hij had weinig te vrezen van teamgenoot Bottas, maar stond machteloos toen Mercedes zeldzame fouten begon te maken. Toen Nicholas Lafiti een safety car veroorzaakte, dacht het Zuid-Duitse merk slim te zijn door beide coureurs binnen te halen. Dit is echter het begin van het einde gebleken.

Probleem met de radio zorgt voor chaos

Russell kreeg verkeerde banden, met de voorbanden van Bottas, onder zijn W11 gemonteerd. Hierdoor moest hij een ronde later alweer naar binnen en is hij nog steeds 'under investigation' voor het rijden met een onreglementaire bandencombinatie. Door de fout bij Russell ging de stop van Bottas ook compleet mis. Resultaat? De plekken acht en negen en vooral woede bij teambaas Wolff.

Als Motorsport.com hem na afloop vraag vraagt wat er precies is gebeurd, luidt zijn antwoord: "Wat er is gebeurd, is dat wij een oproep deden aan beide pit crews om naar buiten te gaan. In zo'n geval krijgen alle monteurs een oproep via de radio en brengen ze de juiste banden naar buiten", begint Wolff zijn uitleg. "Maar één kant van de garage, aan de kant van George, hoorde men die oproep helemaal niet. De radio werkte niet en dus stonden de verkeerde mannen met de verkeerde banden buiten op het moment dat Russell aankwam voor zijn stop."

"Toen we voor Valtteri niet meer de juiste banden ter beschikking hadden, wisten we meteen dat zijn banden onder de auto van George waren beland. We hebben die oude, harde banden maar weer onder de wagen van Valtteri gezet en George meteen weer naar binnen geroepen." Daarmee waren de zegekansen van Russell trouwens nog niet eens verkeken. Na de safety car-fase sneed hij als een warm mes door de boter en leek hij alsnog op weg naar winst.

Toen gooide een lekke band echter roet in het eten. "Die leegloper heeft hij misschien opgelopen doordat hij vaak naast de ideale lijn moet komen voor inhaalacties. Of hij anders wel had kunnen winnen? Ik weet het niet. Onze mensen aan de pitmuur hadden berekend dat het erg close zou worden met Sergio, al had DRS ons misschien geholpen. Maar ik weet niet of hij had gewonnen. We moeten ook gewoon concluderen dat Sergio fantastisch heeft gereden. Hij verdient de zege zonder meer, al is het maar omdat wij veel te veel fouten hebben gemaakt."

VIDEO: De invalbeurt van Russell bij Mercedes nader besproken