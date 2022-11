Eerder dit jaar maakte Williams bekend dat als Logan Sargeant zijn superlicentie haalt, hij volgend jaar teamgenoot wordt van Alexander Albon bij het historische team. De FIA heeft met de hele kwestie van Colton Herta duidelijk gemaakt dat er geen uitzonderingen mogelijk zijn. Sargeant móet de veertig punten op zijn licentie halen, anders komt hij de Formule 1 niet in.

Op dit moment heeft de Amerikaan 28 punten behaald in verschillende opstapklassen, en door het rijden van een vrije training in Oostenrijk. Coureurs die in een F1-oefensessie honderd kilometer afleggen zonder incidenten of het pakken van een reprimande, krijgen een extra punt. Sargeant kwam in Mexico een ronde tekort om voor de honderd kilometer. Daarom zal hij zowel in Brazilië als in Abu Dhabi nog in actie mogen, of eigenlijk moeten komen.

Risico voor Williams in Sao Paulo

Het inzetten van Sargeant gebeurt in de tweede vrije training. De kwalificatie is dan al verreden en in VT2 op zaterdag mag er niks meer aan de set-ups veranderd worden. Dat maakt de sessie vrijwel nutteloos, en zo is het dus geen probleem dat Sargeant dan zijn ronden kan rijden. Ervan uitgaande dat Sargaent in zowel Brazilië als Abu Dhabi aan alle voorwaarden voldoet en het punt behaalt, komt hij op dertig in totaal. Dat betekent dat alles beslist gaat worden in de laatste Formule 2-races van het jaar, die in Abu Dhabi worden verreden. Op dit moment staat Sargeant derde in het kampioenschap en een zesde plek in de eindstand is genoeg voor tien superlicentie-punten. Het verschil tussen hem en Juri Vips op plek tien is echter maar vijftien punten. Hij zou er dus nog makkelijk tussenuit kunnen vallen.

Er is echter nog een uitweg voor Sargeant. Het FIA-reglement zegt namelijk dat als hij het hele F2-seizoen zonder strafpunten doorkomt, hij twee bonuspunten op zijn superlicentie krijgt. Op dit moment heeft hij nog geen enkel strafpunt gepakt. Ook 2021 kwam hij in de F3 zonder strafpunten door en daarvoor gelden dezelfde regels. Met deze punten meegerekend zou een top-acht resultaat in de F2-einduitslag genoeg zijn.

Williams-teambaas Jost Capito zei in Austin dat er nog geen concrete plannen waren voor als Sargeant zijn superlicentie niet zou halen. Het team vertrouwt erop dat het gewoon lukt. Maar het feit dat het nog niet binnen is, zorgt ervoor dat het F2-weekend in Abu Dhabi dat anders eigenlijk niet zo interessant zou zijn, nu ineens volledig het kijken waard wordt.