Hoe Alpine van puinhoop bij F1-test naar P4 in kampioenschap ging

Alpine stelde na de seizoensfinale in Abu Dhabi de vierde plek bij de constructeurs veilig. Het Franse merk bleef McLaren veertien punten voor en was het leidende team achter Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes. Het was voor het eerst sinds 2018 dat Alpine, toen Renault, zich in de top-vier meldde. Daarnaast maakte het team na een matige wintertest een aardige ommekeer. Alpine-baas Laurent is niet meer dan onder de indruk van de ontwikkeling van Alpine en de manier waarop het diverse andere teams is voorbijgegaan.

"We trapten het seizoen in een aardig beroerde vorm af", zegt Rossi. "Ik bedoel, we kwamen als een puinhoop aan in Barcelona. Vervolgens was ons plan om zo laat mogelijk te ontwikkelen, dit omdat het een nieuwe auto betrof. Vanuit daar wilden we proberen ons naar voren te knokken. Ik herinner me dat niemand ons hoger dan de achtste positie inschatte. McLaren had ook nog eens een zeer snelle wagen. Ik ben blij dat we ze hebben bijgehaald en vervolgens wisten in te halen."

Nieuwe opzet management werpt vruchten af

Hoewel Alpine niet als topteam geldt, slaagde het team er in 2020 - toen nog onder de naam Renault - en 2021 in om podiumplaatsen te boeken. Daar slaagden Esteban Ocon en Fernando Alonso in 2022 niet in, maar wel eindigden zij bijna altijd in de punten als zij de finish haalden. Het leidde tot posities acht en negen in het WK. Het eerste jaar met de nieuwe managementstructuur, bestaande uit topman Rossi en teambaas Otmar Szafnauer, kan dus als een succes worden gezien. De nieuwe opzet van het team was volgens Rossi ook bedoeld om gedurende het jaar agressief door te ontwikkelen. Het regelmatig brengen van nieuwe onderdelen volgens hem heeft bijgedragen aan P4 in het kampioenschap.

"Begin dit seizoen was het doel om een nieuwe structuur op te zetten en dat hebben we gedaan", vertelt Rossi. "Die structuur is bedoeld om het hele seizoen innovaties en upgrades te leveren en om competitiever te zijn. Dat is gelukt en mondde uit in een betere eindpositie. Het is dus belangrijk om vierde te worden, niet alleen financieel maar ook voor het momentum. We zeiden dat we ieder jaar willen proberen progressie te boeken, zodat we de topteams zoveel mogelijk bijhalen. Het is belangrijk om de eerste stap dan niet te missen."