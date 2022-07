Hoe Alpine meer vrouwen in de Formule 1 wil krijgen

De wereld van de autosport is druk bezig om meer vrouwen in de sport te krijgen. Zo is er met de W Series een raceklasse opgericht voor de dames en zijn er de afgelopen tijd diverse initiatieven op touw gezet, waaronder de nieuwe '>= More Than Equal'-campagne met David Coulthard als een van de mannen achter het project. Het doel van dit project is om op zoek te gaan naar de eerste vrouwelijke Formule 1-kampioen. Alpine kijkt verder en zoekt ook naar vrouwen voor buiten de auto, denk hierbij aan engineering of andere functies binnen de organisatie van het team. Dit initiatief heet: Rac(H)er.

"Het programma werd geboren ten tijde van onze switch naar het merk Alpine. Het idee hierachter: als we wereldkampioen willen worden, dan moeten we de beste coureur in de auto hebben", aldus Claire Mesier, vice-president van de afdeling personeelszaken bij Alpine Cars. "Het is duidelijk dat we de talentenpool nog lang niet goed genoeg verkend hebben. We missen bijna met de helft van de mensheid, omdat we niet naar de vrouwen kijken. Dat was het uitgangspunt van dit programma. Daarom gaat het naast racetalenten ook om ingenieurstalenten."

Dat Alpine ook al voor Rac(H)er bezig was om meer vrouwen in de sport te krijgen, bleek begin maart. Toen trad W Series-coureur Abbi Pulling toe tot het Affiliate-programma van de Alpine Academy. Een paar weken later kreeg zij de kans een F1-auto te besturen in Saudi-Arabië. Dit gold ook voor Aseel Al Hamad, lid van de FIA Women in de Motorsport Commission. Twee maanden later werd bekend dat Alice Powell aan de slag zou gaan bij Alpine om talent te werven en te begeleiden.

Volgens Alpine-teambaas Otmar Szafnauer is er maar een klein aantal dames dat met karten begint. Szafnauer vindt dat de autosport meer moet doen om hier verandering in te brengen. "Al op jonge leeftijd kies je wat je wil doen: ga je karten, kunstschaatsen of volleybal? Veel gaan niet voor karten", zegt de Amerikaanse Roemeen. "De vijver waar we uit kunnen vissen is dan ook maar klein. Wanneer de keuze groter wordt, is de kans ook groter dat er meer talent tussen zit. Daarnaast hebben we ook geen rolmodel voor de dames. Ze hebben dus niemand waar ze zich mee kunnen identificeren. Een onderdeel van dit programma is dat zo'n voorbeeld er komt, om te laten zien dat het mogelijk is. W Series doet dat bijvoorbeeld: er zijn dames op de baan aan het racen."

Wetenschappelijke benadering

Alpine kiest met het project voor een wetenschappelijke benadering om te kijken wat de verschillen zijn tussen mannen en vrouwen en wat wat de invloeden zijn om uiteindelijk een topcoureur te worden. "Dit is een belangrijk aspect van het programma", zegt Mesnier. "Ook voor mannen geldt dat ze allemaal anders in elkaar steken. We hebben te maken met fysieke, cognitieve en emotionele verschillen. Met wetenschappelijke feiten weten we bijvoorbeeld dat dames over het algemeen beter pijn verdragen, maar qua reactie zijn ze weer iets trager. Aan het einde van de rit moet je over veel dingen beschikken om F1-coureur te zijn." Alpine werkt hierbij samen met het Herseninstituut van Parijs en een fysiotherapeut, daarnaast dragen ook Fernando Alonso en Esteban Ocon hun steentje bij. "Zij nemen net als Abby en Alice deel aan diverse tests en hopen met feiten de vooroordelen en stereotypen te ontkrachten. Ook nu weten we wetenschappelijk en fysiek gezien niet wie nou de beste F1-coureur in de paddock is." Met een achtjarig programma wil Alpine op zoek gaan naar vrouwelijk talent. "We beginnen over een paar weken met scouten", vervolgt Mesnier. "Het is een doorlopend proces. Het is niet zo dat we iemand kiezen en vervolgens acht jaar wachten en kijken wie er als beste uit het traject komt. We ontwikkelen een programma met hetzelfde bedrijf dat ook met Lando Norris werkte. Het is dezelfde filosofie. Bij elke stap is het zaak om dingen eventueel te veranderen of om te beslissen of we er wel mee doorgaan."

Het vinden van een vrouwelijke F1-coureur is duidelijk geen eenvoudige zoektocht en dus vergt dit veel tijd. Het aantal vrouwen dat werkzaam is bij het team in Enstone wil Alpine met minimaal tien procent verhogen ten opzichte van het huidige percentage. Dat is een doelstelling voor de kortere termijn. Alpine hoopt aan het einde van dit jaar een of twee talenten te hebben gevonden die ze willen helpen. "Dan maken we een plan voor vier of vijf jaar", zegt CEO Laurent Rossi. "Wij zullen naar universiteiten gaan en zoeken naar dames die afstuderen en geïnteresseerd zijn in Alpine en F1. Als we meer met hen in gesprek gaan, dan hebben we meer afgestudeerde engineers om uit te kiezen. Voorheen hadden we vooral mensen met al interesse in de autosport. Dat willen we uitbreiden. We willen ervoor zorgen dat meer dames weten dat er een geweldige carrière mogelijk is binnen de autosport en bij Alpine."

Video: Alpine F1-teambaas Otmar Szafnauer over vrouwen in de Formule 1