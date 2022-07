Kan een vrouw wereldkampioen F1 worden? Coulthard: “Ja, absoluut”

Het is de donderdag voor de Britse Grand Prix. Het gros van de mediasessies in de Formule 1-paddock is achter de rug wanneer in het Silverstone Museum vlak buiten het circuit een nieuw initiatief wordt gepresenteerd dat uiteindelijk moet leiden tot een vrouwelijke Formule 1-kampioen. Achter >= More than Equal, zoals het project is gedoopt, zitten voormalig Grand Prix-rijder David Coulthard en de Tsjechische zakenman Karel Komarek. Motorsport.com sprak na afloop van de presentatie met eerstgenoemde.

De oud-coureur van Williams, McLaren en Red Bull Racing was eerder nauw betrokken bij de oprichting van de W Series, het kampioenschap voor vrouwelijke coureurs dat momenteel aan zijn derde jaargang bezig is. “W Series staat hier volledig los van”, maakt Coulthard aan het begin van het gesprek meteen duidelijk. “Het idee daarachter was om vrouwen een platform te geven om zich verder te ontwikkelen en een podium te bieden waarop ze aan een groot publiek kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben. Hier houden we ons echter bezig met de vraag of vrouwen op het hoogste niveau kunnen meedoen en kunnen winnen in de Formule 1.”

“En ik weet het antwoord op die vraag al: ja, absoluut”, vervolgt hij. “Maar dat gaat alleen gebeuren als ze dezelfde kansen, training en ondersteuning krijgen als een Max Verstappen, een Lewis Hamilton en een Lando Norris hebben gehad. Die jongens zijn getalenteerd, maar er zijn ook heel veel getalenteerde coureurs die het niet redden. Het verschil is dat zij de ondersteuning hebben gekregen waardoor zij steeds verder konden komen. Dit initiatief draait om het vinden van jong vrouwelijk talent en het zorgen voor dezelfde mate van ondersteuning als jongens krijgen, zodat we in de toekomst vrouwelijke coureurs in F1 zien racen.”

Tot dusver zijn er maar vijf vrouwelijke coureurs geweest die aan een Grand Prix-weekend hebben deelgenomen. Maria Teresa de Filippis was in 1958 de eerste. De Italiaanse stond vijf keer op de deelnemerslijst en kwam drie maal aan de start. Alleen in België kwam ze aan de finish: als tiende en laatste. Lella Lombardi werd medio jaren zeventig zeventien keer ingeschreven en kwalificeerde zich twaalf maal. Haar beste resultaat was een zesde plaats, waarvoor ze een half WK-punt kreeg. Daarna waren er Divina Galica, Desiré Wilson en Giovanna Amati, maar zij slaagden er niet in om zich te kwalificeren. De laatste vrouw die in actie kwam was tijdens een Formule 1-weekend was Susie Wolff. In 2014 en 2015 nam zij vier vrije trainingen voor haar rekening bij Williams.

Lynsay Coulthard

Het creëren van gelijke kansen voor vrouwelijke coureurs is een onderwerp dat Coulthard na aan het hart ligt. “Dit is belangrijk voor me vanwege mijn zusje Lynsay, die enkele jaren geleden is overleden. Zij was in de karting actief en ik ben ervan overtuigd dat zij van nature meer talent had dan ik”, vertelt Coulthard. “Ze was op haar achtste begonnen met karten en won wedstrijden. Maar toen ik op mijn zeventiende de overstap maakte naar de auto’s, was er binnen het gezin minder steun voor haar. Zij was toen elf. Ik kreeg vervolgens de mogelijkheid om voor Paul Stewart Racing te rijden, waarna de kans kwam om voor Williams te testen, en de hele familie, waaronder mijn zusje, ging achter me staan. Maar als gevolg daarvan heeft zij niet dezelfde hoeveelheid steun gekregen als ik. En ik geloof dat daar een kans verloren is gegaan. Ik betreur het dat mijn reis naar de Formule 1 Lynsay een kans heeft ontnomen. Ik twijfel er niet aan dat zij professioneel coureur zou zijn geworden. Welk niveau ze had kunnen halen, dat zullen we nooit weten, maar ik wil voorkomen dat andere vrouwelijke talenten hetzelfde overkomt.”

Volgens Coulthard ontbreekt het hem momenteel ook aan rolmodellen, vrouwelijke coureurs die de Formule 1 halen en jonge meiden kunnen inspireren om ook te gaan racen. “Daar gaan wij verandering in brengen”, zegt Coulthard vastberaden. “We gaan ervoor zorgen dat meiden de juiste hoeveelheid steun krijgen, zodat zij het helemaal tot de Formule 1 kunnen schoppen.” Het >= More than Equal-project bestaat uit vier elementen: het scouten van jong vrouwelijk talent, ervoor zorgen dat zij de beschikking krijgen over genoeg fysieke kracht, de juiste mindset én voldoende mentale weerbaarheid, het ontwikkelen van hun racevaardigheden en het koppelen van talenten aan potentiële teams en sponsors.

De lancering van >= More than Equal in het Silverstone Museum. Foto: Right Formula

Fysiek

Vaak wordt als argument aangevoerd dat vrouwen fysiek niet sterk genoeg zijn om in de Formule 1 net zo competitief te kunnen zijn als mannen. Volgens Coulthard is daar niets van waar. “We hebben de handen ineen geslagen met Hintsa Performance”, zegt hij. “Zij hebben onderzoek gedaan en vastgesteld dat de coureurs die zij begeleiden in de Formule 1 én Grands Prix en kampioenschappen hebben gewonnen, fysiek niets doen wat een vrouw niet zou kunnen.”

Volgens Coulthard vormt het ontbreken van stuurbekrachtiging in onder andere de Formule 3 en Formule 2 een grotere belemmering voor vrouwelijke coureurs om de Formule 1 te bereiken. “Het is meer dat je na de karting in formulewagens terechtkomt die fysiek zwaarder zijn om te besturen dan een Formule 1-auto. In de Formule 1 heb je te maken met g-krachten, die je vooral in je nek voelt. Maar als het puur om het sturen gaat bij een snelheid van 320 kilometer per uur, waarbij je zo’n 4 g te verwerken krijgt, dat is dat niet zo moeilijk, omdat een Formule 1-wagen stuurbekrachtiging heeft.”

“We moeten dus niet alleen jong talent gaan helpen, maar ook een mentaliteitsverandering tot stand brengen in de juniorklassen. Dat zullen we mettertijd gaan doen”, belooft Coulthard. “Het heeft op dit moment nog niet de eerste prioriteit, maar we zullen het wel verder onderzoeken en er met partijen over in gesprek gaan. Zo hebben Karel en ik dit weekend een afspraak met Stefano Domenicali en Bruno Michel in de F2-paddock. Een van de zaken die we ter sprake zullen brengen, zal zijn hoe we ervoor kunnen zorgen dat het echte talent niet meer gehinderd wordt door allerlei obstakels.”

Enkele jaren geleden pleitte Carmen Jorda nog voor een apart F1-kampioenschap voor vrouwen. Zij wees op het feit dat er in veel andere sporten ook aparte kampioenschappen voor mannen en vrouwen zijn. “De realiteit is echter dat je in de autosport maar één allerhoogste klasse hebt en dat is de Formule 1. En die staat open voor zowel mannelijke als vrouwelijke deelnemers”, reageert Coulthard. “Ik ben er echter van overtuigd dat het mogelijk is voor vrouwen om aan de Formule 1 mee te doen. Het gaat er alleen om dat ze de skills en het talent hebben, en zo jong mogelijk de steun krijgen die ze nodig hebben.”

Chadwick

Qua vrouwelijk talent wordt er momenteel vooral gekeken naar Williams-ontwikkelingsrijdster Jamie Chadwick. Zij werd kampioen in de eerste twee seizoenen van de W Series en is dit jaar nog ongeslagen met twee overwinningen in Miami en een zege in Barcelona. Of het niet een probleem begint te worden dat de 24-jarige Chadwick geen volgende stap maakt in haar carrière? Coulthard: “Nee, ze ligt wat betreft ervaring nog iets achter voor haar leeftijd. Dat komt ook doordat ze zich moet ontwikkelen terwijl er vele ogen op haar gericht zijn, wat niet makkelijk is. Als Jamie eerder in haar loopbaan meer steun had gekregen en de Max Verstappen-behandeling had gekregen, dan had ze nu op een hoger niveau gepresteerd.” Volgens Coulthard is het aan Chadwick zelf om de teams in de hogere klassen te overtuigen. “Als Jamie zo presteert dat teams in de hogere klassen er vertrouwen in krijgen dat ze vooraan mee kan doen, dan zullen ze haar ongetwijfeld willen tekenen.”

Voor de andere deelneemsters aan de W Series met ambities richting de Formule 1 mag intussen duidelijk zijn wat hen te doen staat: Chadwick verslaan. “Zolang ze dat niet doen, is hun niveau ook nog niet toereikend. En als je buiten de top-tien rijdt in de W Series, dat luidt de harde conclusie dat je geen lange carrière in de autosport zal hebben. Je moet vooraan rijden, net zoals je dat in de karting en elke andere raceklasse moet doen.” Over Beitske Visser, die momenteel vierde staat in het W Series-klassement, zegt Coulthard: “Ze is een gemotiveerde en snelle rijdster. Maar ze moet Jamie verslaan en het kampioenschap winnen als ze een volgende stap wil maken. Dat zal ze zelf voor elkaar moeten boksen, dat kunnen we niet voor haar doen.”

Beitske Visser in actie op het circuit van Silverstone. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images