Hockenheim: F1-besluit Silverstone kan invloed hebben op Duitse GP

De Formule 1 is achter de schermen druk bezig met een ingewikkelde legpuzzel: in coronatijd toch nog een fatsoenlijke 2020-kalender in elkaar draaien. Het is geen sinecure, al is het maar omdat alle landen er andere richtlijnen op nahouden. Juist dat punt blijkt problematisch voor één dan wel twee races in het Engelse Silverstone. Premier Boris Johnson heeft immers laten weten dat reizigers die het land binnenkomen, verplicht twee weken in quarantaine moeten. Dat zou funest zijn voor ambities van de Formule 1 om eind juli in Silverstone te rijden.

De koningsklasse is achter de schermen nog altijd aan het overleggen met de Britse autoriteiten en stuurt daarbij aan op een uitzondering voor het hele F1-circus. Mocht dit niet lukken, dan moet men de bakens verzetten. Hockenheim wordt daarbij genoemd als alternatief. De omloop in Baden-Württemberg gooit sowieso hoge ogen om een race achter gesloten deuren te organiseren, maar wordt naar verluidt ook als pressiemiddel gebruikt richting de autoriteiten in Engeland. Als men daar niet overstag wil gaan, trekt het circus naar Hockenheim en laat men Silverstone links liggen.

Het is geen wonder dat Hockenheim CEO Teske alle ontwikkelingen rond Silverstone op de voet volgt. "Het ziet er inderdaad naar uit dat het politieke besluit over de quarantaineregels in Engeland en over een mogelijke uitzondering daarop gevolgen kan hebben voor de Europese racekalender en dus ook voor ons", laat Teske in een reactie exclusief aan Motorsport.com weten. Tegelijkertijd benadrukt hij dat het F1-lot van zijn circuit niet alleen afhangt van Silverstone. Met een Britse GP op de kalender maakt Hockenheim nog steeds kans op een race in 2020. "Omgekeerd betekent dit niet dat we automatisch uit de race zijn als de GP's in Engeland wél plaatsvinden."

Nürburgring niet in beeld: "Geen contact met F1"

De Hockenheimring is overigens ook meteen de enige gegadigde voor een Duitse Formule 1-race in 2020. Ondanks dat Ross Brawn zijn wens voor 'kleine biosferen op de F1-kalender' uitsprak en idealiter meerdere circuits zoekt die relatief dicht bij elkaar liggen, is een combinatie Hockenheim-Nürburgring niet aan de orde. Zo blijkt uit navraag van Motorsport.com. "Dat klinkt in theorie wel goed", reageert Mirco Markfort namens het circuit in de Eifel. "Maar er is momenteel geen contact met Liberty en het zou ook niet meer in onze eigen kalender passen." Dat schema is met onder meer de DTM-activiteiten en vooral vele 'trackdays' behoorlijk bezet. Dat laatste is in deze tijd des te belangrijker, omdat het één van de schaarse manieren is om nog wat geld te verdienen in coronatijd.

Met medewerking van Christian Nimmervoll en Sven Haidinger

VIDEO: Jan Lammers over de situatie in Zandvoort en het bod van Hockenheim