Herstelde Hamilton vliegt naar pole: "Dit was een heel mooi rondje”

Het verschil tussen de nummers één en twee in de kwalificatie was dit seizoen in droge omstandigheden nog niet zo groot als zaterdag in Qatar het geval was. Lewis Hamilton stormde er met een 1.20.827 naar de pole-position, terwijl titelrivaal Max Verstappen al op 0,455 seconde achterstand werd gereden. Hamilton was daarmee een klasse apart op het circuit van Losail, waar hij vrijdag in de vrije trainingen nog flink wat snelheid tekort kwam.

“Het was gisteren echt een moeilijke dag voor mij”, erkende de wereldkampioen direct na afloop van de kwalificatie in gesprek met David Coulthard. “Ik voelde me op donderdag en vrijdag niet al te lekker. Ik had het lastig in de vrije trainingen en kwam gisteren gewoon snelheid tekort. Ik moest er dus echt diep voor gaan. Ik was gisteravond tot middernacht op het circuit aan het werk met de engineers, die altijd tot de late uurtjes doorgaan. Het zijn zulke harde werkers, maar we hebben wat punten gevonden waar ik nog vooruitgang kon boeken. Voor de derde vrije training hebben we toen was veranderingen doorgevoerd en die leken hun vruchten af te werpen.”

Naast de verbeteringen aan de auto voelde Hamilton zich zelf zaterdag ook stukken beter: “Ik had sinds woensdag last van wat maagklachten, maar vandaag voelde ik me fantastisch. Ik heb vannacht heel goed geslapen, dat maakte wel het verschil.”

Het goede gevoel dat Hamilton had overgehouden aan de derde vrije training wist hij vervolgens door te trekken naar de kwalificatie, waarin hij er nog een schepje bovenop deed: “Ik ben het team zo dankbaar voor de timing waarop ze me de baan op hebben gestuurd. Ik had nul verkeer in mijn vliegende ronde. Daarnaast had ik ook gewoon een heel goed rondje, deze was echt heel erg mooi. Deze baan is ook gewoon fantastisch om op te rijden, het is een ontzettend snel circuit met al die snelle bochten. Het voelde heel erg goed.”

Verwachtingen voor de race

Wat verwacht Hamilton zondag van de allereerste Formule 1-race ooit in Qatar? “Het kleine beetje ervaring uit de vrije trainingen leert ons dat dit niet het makkelijkste circuit is om op te volgen, gezien het feit dat dit zo’n snelle baan is. Het is echter ook niet heel erg zwaar voor de banden. De auto’s in de top-drie vertrekken morgen op de medium band en de harde band die Pirelli heeft meegenomen is hier de C1, dus het lijkt erop dat we best lang door kunnen rijden in de race. Het kan een één- of een tweestopper worden morgen, maar we zullen zien.”

Voor het tactische duel zich zondag zal ontvouwen is het voor Hamilton vooral zaak om na de start titelrivaal Max Verstappen voor te blijven in de lange sprint naar de eerste bocht: “Het is best een eindje naar de eerste bocht. We hebben hier de wind in de rug, maar het is lekker breed in die eerste bocht. We zullen dus alles geven.”