Marko: Perez heeft ‘interessante details’ gedeeld met Red Bull

Na zeven seizoenen in dienst van Force India en opvolger Racing Point werd Perez bedankt voor de bewezen diensten. Vervolgens slaagde hij erin om ten koste van Alex Albon een plekje te bemachtigen bij Red Bull Racing, waar hij gekoppeld wordt aan Max Verstappen. De Nederlander verwachtte al dat Perez bij zijn komst informatie mee zou kunnen nemen over de werkwijze van zijn voormalige teams én, voor Red Bull en Honda misschien nog wel belangrijker, de Mercedes-motor. In de eerste weken van de samenwerking is die uitwisseling van informatie op gang gekomen, stelde Marko bij Servus TV.

“We zijn tevreden”, vertelde de 77-jarige Oostenrijker over de integratie van Perez binnen Red Bull. “Hij heeft op Silverstone twee dagen in een oudere auto én kort in de nieuwe auto gereden. Ook zat hij veel in de simulator. Hij heeft voor ons interessante details gegeven over de drivability en het reactievermogen van de Mercedes-motor.” De informatie-uitwisseling spitste zich niet alleen toe op de krachtbron van de concurrent: “Ook over de banden heeft hij interessante dingen gezegd, die voor ons vooral interessant zijn na de natte race in Turkije, waar ineens een Racing Point op pole-position stond. Hij deelde hoe ze met de bandenspanning en dergelijke om zijn gegaan. Theoretisch gezien is het verschil niet groot, maar je ziet dat nuances het verschil maken op cruciale momenten.”

Perez krijgt in 2021 eindelijk een nieuwe kans bij een topteam, nadat een avontuur bij McLaren in 2013 op een teleurstelling uitliep. De afgelopen seizoenen maakte de 31-jarige coureur steevast indruk door uitstekend met zijn banden om te gaan. Voor Red Bull was dat dan ook een van de redenen om hem aan te trekken, aldus Marko. “Voor ons zijn zijn ervaring en zijn bandenmanagement belangrijk. Hij kan heel snel rijden, maar tegelijkertijd ook de banden sparen.” Marko concludeert dan ook dat de energiedrankengigant er qua coureurs voor 2021 zeer goed voorstaat: “Samen met Max zou dit een van de sterkste rijdersparen van het jaar moeten zijn.”

VIDEO: Sergio Perez maakt eerste meters voor Red Bull