De eerste vijf races van het Formule 1-seizoen 2023 zijn ten prooi gevallen aan Red Bulls Max Verstappen en Sergio Perez. De twee teamgenoten lijken het dit jaar met elkaar uit te vechten om de titel, gezien de achterstand van de concurrentie. Perez heeft er geen geheim van gemaakt dat de titel dit seizoen zijn doel is, al weet hij ook dat hij dan de tweevoudig wereldkampioen over een heel seizoen moet verslaan. En juist daar zit volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko het probleem bij de 33-jarige Mexicaan.

"Perez is beter en constanter geworden", zegt Marko in een videogesprek met de Duitse collega's van Motorsport.com. "Maar over een heel seizoen genomen is Max de snellere, en dat zag je in Miami. In de eerste sector, bestaande uit vier bochten, snoepte hij een halve seconde van hem af. Dat was in alle trainingen het geval en dat was ook in de race het geval."

Hoewel Verstappen volgens Marko over een seizoen genomen de betere is, heeft de Nederlander ook nog wel wat te leren. "Vorig jaar was de auto te zwaar, met als gevolg dat deze de neiging had om te ondersturen. Dat past niet zo goed bij Max. Misschien kan hij daar nog wel wat van leren, dat wanneer de auto niet helemaal naar wens is, hij nog altijd het maximale eruit moet kunnen halen. Maar ik denk dat hij nog een zekere remmingsdrempel heeft, al is dat dit jaar niet meer het geval. In Jeddah had hij last van een stevige griep en was hij simpelweg niet in staat om het tegen Perez op te nemen. Als Perez zijn dag heeft, zit hij op hetzelfde niveau als Max. En soms zijn het kleine dingen die het verschil maken."

Voor Marko staat vast dat Verstappen op dit moment de beste en meest complete coureur van het hele veld is. "Je ziet het in zijn prestaties en aan zijn houding", legt de Oostenrijker uit. "Voor Max staat racen op nummer één. Hij maakt alles daaraan ondergeschikt. En dan natuurlijk nog de snelheid die hij heeft. Hij heeft zich nu zoveel ontwikkeld, hij is haast een bandenfluisteraar. Dat was ook duidelijk zichtbaar in Miami, toen hij 46 of 47 ronden op de harde band reed. Hij heeft nu ook het vermogen ontwikkeld om een race beter of bijna optimaal te lezen. En [hij heeft] ook het overzicht, dat zag je bij de start. Hij is minder agressief, zeker wanneer het niet nodig is. En het pakket wordt steeds beter en beter", aldus de Red Bull-adviseur.

