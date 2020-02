Marko: Red Bull en Verstappen klaar voor titelstrijd

In een interview met het Oostenrijkse Kurier zegt de Red Bull-adviseur dat er in de afgelopen wintermaanden hard aan de RB16 is gewerkt. Dat heeft een auto opgeleverd die al vanaf de eerste race in Melbourne moet meedoen om de prijzen: “We hebben alle zwakke punten aangepakt. Vorig seizoen waren we al goed en in staat om races te winnen, maar dat gebeurde pas halverwege het seizoen. Dat mag ons nu niet meer gebeuren, we zijn klaar en willen direct aanvallen.”

Niet alleen de RB16 is klaar voor de jacht op de wereldtitel, ook Max Verstappen is meer dan ooit in staat om de strijd aan te gaan met de gevestigde orde, aldus Marko die afgelopen winter intensieve gesprekken heeft gevoerd met de Nederlander: “Het ongeduld, de wil om tegen elke prijs te winnen heeft hij al van zich afgeworpen en wanneer hij om de titel wil vechten dan zal hij ook wat diplomatieker moeten worden. Daar hebben we wat gesprekken over gehad.”

Een van de zaken die is besproken was de aanrijding tussen de Nederlander en Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Mexico. Die touche bracht Hamilton tot de inmiddels beroemde uitspraak dat “het bijzonder waarschijnlijk is dat je met Max crasht als je hem niet veel ruimte geeft.” Verstappen reageerde daarop door te zeggen dat het in principe goed is “in het hoofd van de andere coureurs te zitten.” De Red Bul-coureur maakte met die uitspraak bepaald geen vrienden. Volgens Marko behoren dergelijke relletjes echter tot het verleden: “Dat zal niet meer gebeuren.”

Red Bull besloot afgelopen winter al met Verstappen rond de tafel te gaan en hem een nieuw, verbeterd contract aan te bieden. Een belangrijke stap, zegt Marko: “Je merkte in het hele team dat de motivatie een flinke impuls kreeg. Dat Max zich voor langere tijd aan ons heeft willen binden is een belangrijk signaal.”