Marko: Red Bull heeft vijftig mensen van Mercedes overgenomen

De Volkswagen Group praat deze week - en bij uitloop ook volgende week nog - over F1-deelname als motorleverancier. Porsche zou in dat geval met Red Bull in zee gaan en de handen ineen moeten slaan met het eigen motorenproject van die formatie, Red Bull Powertrains dus. Als Porsche richting het nieuwe reglement instapt en Honda de motoren tot en met 2025 nog aanlevert, rijst de vraag wat medewerkers van Red Bull Powertrains momenteel te doen hebben. "Nou, ze werken nu al aan de motor voor 2026, voor zover dat reglement is vastgesteld", verschaft Helmut Marko in gesprek met Formel 1 - de Duitse tak van Motorsport.com - duidelijkheid.

Naast Cowell nog vijftig mensen van Mercedes

"We zijn blij dat we in ieder geval op schema lopen. Red Bull Powertrains moet halverwege dit jaar volledig operationeel zijn. Dat betekent dat de testbanken dan gekalibreerd zijn en volop draaien. De andere faciliteiten zijn dan ook klaar. Parallel daaraan moeten we natuurlijk een eigen productielijn opzetten en dan is er niet eens zoveel tijd meer over", vervolgt Marko. Voordeel is dat Red Bull Powertrains op een veelzijdig team kan rekenen. Er zijn Honda-mensen overgenomen voor het motorenproject, Red Bull-persoonsleden verschoven en experts van Mercedes aangetrokken.

In dat opzicht is het misschien geen toeval dat het laatstgenoemde merk motorisch niet heel lekker uit de startblokken is gekomen. "Wij hebben natuurlijk geen gedetailleerde kennis van de situatie bij Mercedes, maar die problemen moeten haast wel met de nieuwe brandstof te maken hebben. En het zou ook heel normaal zijn dat je zo'n aderlating, waarbij eerst Andy Cowell en vervolgens nog eens vijftig goede mensen zijn vertrokken, voelt." Marko verklapt daarmee ook meteen dat Red Bull ongeveer vijftig werknemers bij de motorische tak van Mercedes heeft weggehaald. "Het aantal ligt daar zeker bij in de buurt, ja", bevestigt de 78-jarige Oostenrijker nadien nogmaals.

Mercedes kan nog wel terugslaan

Marko vermoedt dat Mercedes dat personele verlies voelt, al voegt hij toe dat de problemen niet alleen motorisch van aard zijn. "Je moet hierbij twee dingen uit elkaar houden. Het Formule 1-tijdperk na 2013 werd vooral bepaald door de nieuwe motor, waarmee Mercedes echt enorm domineerde. Ze waren twee seconden sneller dan de rest van het veld, maar lieten dat logischerwijs niet zien. Nu is vooral het chassis veranderd en zijn de motorische ingrepen nog niet eens zo groot. Het Mercedes-team is alleen gewend dat ze aan een knop draaien en meteen feest kunnen vieren."

Dat laatste is nu zoals bekend niet het geval, al betekent dat niet dat Marko Mercedes al afschrijft voor de rest van het seizoen. Sterker nog: de Red Bull-motorsportchef ziet zijn rivaal van vorig jaar nog best terugslaan. "Het team is breed opgezet. Ze hebben ook echt topmensen op de chassis-afdeling zitten. Ik ben er absoluut van overtuigd dat ze weer vooraan meedoen als ze het stuiteren onder controle hebben. Hamilton staat ook nog maar negen punten achter Verstappen, dus dat is eigenlijk niks", refereert hij indirect aan de pijnlijke nulscores in Bahrein. "Ik denk niet dat dit het einde van het Mercedes-tijdperk is, maar dat het eerder een gevecht op gelijkwaardig niveau wordt."