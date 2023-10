Sergio Perez rijdt dit weekend voor eigen publiek en dat was te horen. In elke sector werd de man uit Guadalajara vrijdag toegejuicht. De Mexicaan ging in de eerste training naar de derde tijd, terwijl hij in VT2 op plaats vijf terug te vinden was. Beide keren was het gat naar de snelste man, teamgenoot Max Verstappen, om en nabij de drie tienden.

"Het meest positieve van vandaag is misschien nog wel dat Checo maar drie tienden achter Max zit. Hopelijk kan hij dit volhouden en kunnen we dit weekend met beide auto’s op het podium eindigen", zegt Helmut Marko tegen Motorsport.com, alvorens in te gaan op de reden voor de progressie. "Normaal gesproken breng je maar één dag in de simulator door, maar Checo heeft voorafgaand aan Austin maar liefst drie dagen in de simulator gezeten. Tijdens de tweede stint in Austin kon je het effect daarvan al zien, toen reed hij min of meer dezelfde rondetijden als Max. Hier is het gelukkig ook terug te zien. Het is volgens mij behoorlijk lang geleden dat hij zo dicht bij Max zat in de vrije trainingen. Nu hopen we natuurlijk dat hij deze lijn kan doortrekken naar de kwalificatie."

Zelf is Perez kritischer over zijn openingsdag op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Met name op de zachte band is er volgens hem nog wel wat werk aan de winkel. "Het was geen eenvoudige dag", trapt hij af. "Ik had last van een gele vlag in mijn vliegende ronde, dus moest er nog een keer voor gaan zitten. Dat was niet fijn. Er zijn nog best wel wat zaken die we beter moeten begrijpen. Onder meer over de verschillende banden voor de race op zondag. Overall ziet het er wel goed uit. Ik denk dat we een goede weg zijn ingeslagen."

Op de vraag of hij zaterdag voor eigen publiek voor de pole-position kan gaan, antwoordt hij: "Ja, zeker! Mijn ronde [in de training] was niet heel strak. Ik vloog er bijna af in de laatste bocht. Maar er is potentie. Het ziet er goed uit, al zal het in de kwalificatie close worden."

Video: Samenvatting van de tweede F1-training in Mexico