Helmut Marko mag dan wel 79 jaar oud zijn, aan stoppen met de Formule 1 denkt hij nog lang niet. Het racebloed stroomt al tientallen jaren door zijn aderen. Zelf nam hij in het verleden ook deel aan tien F1-Grands Prix. Daarnaast won Marko met Gijs van Lennep in 1971 de 24 uur van Le Mans. Zijn actieve racecarrière werd tijdens de Franse Grand Prix in 1972 om zeep geholpen, nadat een steentje zijn vizier doorboorde. Hij raakte hierbij blind aan zijn linkeroog. De Oostenrijker is sinds 1999 actief bij Red Bull Racing. Marko ging dat jaar aan de slag als begeleider van het juniorenprogramma en switchte in 2005 naar een functie als adviseur. In 2010, 2011, 2012 en 2013 werd hij F1-kampioen met Sebastian Vettel. Afgelopen seizoen herhaalde Marko dit kunstje met Max Verstappen.

Marko ademt F1 en is een van de meeste opvallende figuren in de paddock. De Oostenrijker steekt zijn mening niet onder stoelen of banken en is van plan nog lange tijd in de Formule 1 te blijven. "Dit draait puur om passie en ik ben nog steeds gepassioneerd. Ik houd van de sport en van winnen. Niets van wat ik doe levert mij stress op. Ik voel me goed en ga door zolang ik mijn werk goed kan uitvoeren en niet ontslagen word", aldus Marko tegen Auto Hebdo. Hoewel de oud-coureur al jaren aanwezig is in de koningsklasse, kwam zijn hoogtepunt pas eind vorig seizoen met het winnen van de F1-titel met Verstappen. "We maakten daarmee een einde aan de dominantie van Mercedes, die sinds de start van het nieuwe motorreglement in 2014 al gaande was. We hebben veel geworsteld in de afgelopen jaren. Honda heeft ontzettend hard gewerkt om een goede krachtbron te ontwikkelen. Daarnaast wonnen we de titel met een Red Bull-junior én versloegen we ook nog een zevenvoudig wereldkampioen."

Is Verstappen rustiger?

Met een wereldtitel op zak lijkt Verstappen zichtbaar relaxter te zijn. Daarnaast valt het ook op dat de Nederlander minder risico's neemt bij inhaalacties en sneller gas terugneemt. Marko beaamt dat de Red Bull-coureur volwassener en geduldiger is geworden. "Ik noem het altijd het 'Verstappen-project'. Vader Jos was al hard voor een vierjarige Max. Na het winnen van de titel zag je dat er een bepaalde druk wegviel", vervolgt de adviseur. "Met deze overwinning behaalden ze een doel dat ze al heel lang voor ogen hadden. Max moest altijd omgaan met de grote druk vanuit Jos. Jos geeft nog steeds wel druk, maar niet meer zoveel als toen. Dit alles heeft hem volwassener gemaakt. Hij is slechts 24 jaar en daarmee een jonge wereldkampioen, de rest is allemaal bonus."