Marko: Verstappen zou eerder met F1 kunnen stoppen dan wij denken

Hoewel Max Verstappen pas 24 jaar oud is, is hij alweer bezig aan zijn achtste seizoen in de Formule 1. Hij is dit jaar hard op weg naar zijn tweede opeenvolgende wereldtitel in de koningsklasse en dat doet hij op zeer dominante wijze. Zo staat de teller met nog zeven races te gaan al op tien overwinningen en zodoende klimt de Red Bull Racing-coureur steeds verder omhoog op diverse recordlijstjes. Met een contract dat doorloopt tot en met 2028 heeft Verstappen nog voldoende tijd om diverse records te breken, terwijl hij bij het aflopen van zijn contract nog altijd pas 31 jaar oud is. Voldoende tijd dus om op recordjacht te gaan, maar Red Bull-adviseur Helmut Marko betwijfelt of records de drijfveer zijn voor Verstappen.

Marko vermoedt zelfs dat Verstappen wel eens eerder zou kunnen stoppen met racen in F1 dan iedereen verwacht en vermoedt. "We willen samen nog meer titels winnen, maar ik betwijfel of we Max zien doorrijden tot hij alle records heeft gebroken", zegt Marko in gesprek met Sport1 over de doelstellingen die Red Bull nog heeft voor de samenwerking met Verstappen. "Dat zou hij kunnen halen, maar hij is ook het type persoon die zijn spullen pakt en vertrekt als hij er niet langer zin in heeft. Hoeveel je hem dan ook biedt, hij blijft niet. En dat zou sneller kunnen gebeuren dan wij allemaal denken."

De komende jaren ligt Verstappen in ieder geval nog vast bij Red Bull, het team waarvoor hij sinds 2016 al uitkomt. Marko heeft hem sindsdien herhaaldelijk vergeleken met Ayrton Senna, iets wat aanvankelijk niet gewaardeerd werd maar wat anderen volgens de Oostenrijker inmiddels ook zien. "Max heeft geen opbouwfase nodig om meteen op de limiet te zitten. Hij kan meteen volle bak gaan. Dat is gewoon het ongelofelijke natuurlijke talent, wat resulteert in een uitzonderlijke basissnelheid", benoemt Marko de kracht van Verstappen. "Bovendien heeft hij fantastische wagenbeheersing, vooral als hij op de limiet rijdt. Daarom vergeleek ik hem in zijn vroege jaren met Ayrton Senna, hoewel ik daar geen vrienden mee maakte. Mijn goede vriend Gerhard Berger zei destijds dat die vergelijking vergezocht was, maar tegenwoordig spreekt hij de vergelijking tussen Max en Senna niet meer tegen."

