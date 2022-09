Na afloop van iedere Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2022 zet Motorsport.com de mooiste statistieken op een rij. Ditmaal de feiten en cijfers die schuilgaan achter de vijftiende ronde van het wereldkampioenschap, de Grand Prix van Nederland.

Het evenement en de deelnemers

>>> Dit was de 32e editie van de Dutch Grand Prix.

>>> Ook voor Zandvoort was dit F1-race 32, waarmee het Barcelona evenaart.

>>> Fernando Alonso werkte zijn 349e F1-race af, waarmee hij all-time leider Kimi Raikkonen (350) tot op één start nadert.

De kwalificatie

Max Verstappen leverde een spannend gevecht om pole met Charles Leclerc

>>> Max Verstappen evenaarde Jackie Steward met de 17e pole-position van zijn carrière.

>>> Voor Red Bull was dit pole 78 als constructeur en pole 5 als motorleverancier.

>>> Met een verschil van 0.021 seconde tussen Verstappen en Charles Leclerc was dit het kleinste verschil tussen pole en P2 sinds de Portugese GP van 2021. Toen was Valtteri Bottas 0.007 seconde sneller dan Lewis Hamilton.

>>> Verstappen startte voor de 38e keer vanaf de eerste startrij, even vaak als Fernando Alonso en Jack Brabham. Voor Leclerc was dit zijn 21e keer, waarmee hij op gelijke hoogte komt met John Surtees en Clay Regazzoni.

>>> Nadat Bottas maar liefst 148 GP's op rij Q2 haalde, was Zandvoort de tweede keer op rij dat hij bleef steken in Q1.

>>> Ook Sebastian Vettel plaatste zich niet voor Q2. Dat is de achtste keer dit seizoen, precies even vaak als in zijn periodes bij Red Bull (2009-2014) en Ferrari (2015-2020) bij elkaar opgeteld.

De race

De start van de F1 Grand Prix van Nederland

>>> Max Verstappen tekende voor zijn 30e F1-overwinning. Daarmee blijft hij achtste aller tijden, maar zijn achterstand op Nigel Mansell bedraagt nu één punt.

>>> Red Bull zegevierde voor de 86e keer als constructeur en voor de elfde keer als motorleverancier.

>>> Verstappen staat nu op tien zeges in vijftien races in 2022, een winstpercentage van 67 procent. Alleen Alberto Ascari (6 uit 8 in 1952), Michael Schumacher (13 uit 18 in 2004), Jim Clark (7 uit 10 in 1963) en Sebastian Vettel (13 uit 19 in 2012) deden het ooit beter.

>>> Dit is de eerste keer sinds de Britse Grand Prix dat de polesitter de race ook heeft gewonnen.

>>> Verstappen reed 58 ronden aan kop in Zandvoort en heeft in zijn carrière nu 1636 ronden vooraan gereden. Daarmee duwt hij schoonvader Nelson Piquet (1600) van de tiende plek aller tijden.

>>> Verstappen reed voor de 21e keer de snelste ronde van de race, even vaak als Gerhard Berger.

>>> Met deze zege is het verschil tussen Verstappen en zijn naaste achtervolger in het WK 109 punten, het grootste gat sinds 2020.

Na 2021 wint Max Verstappen ook in 2022 zijn thuisrace op Zandvoort

>>> Door tweede te worden evenaarde George Russell zijn beste resultaat als Formule 1-coureur. Eerder werd hij tijdens de Belgische GP van 2021 al eens tweede, ook toen was Verstappen de winnaar.

>>> Dit is de 16e race op rij zonder zege van Lewis Hamilton, een record sinds de Brit in 2007 debuteerde.

>>> Fernando Alonso is tien races op rij in de top-tien geëindigd, zijn langste streak sinds de start van 2014.

>>> Valtteri Bottas is inmiddels zes races op rij puntloos, zijn langste reeks sinds zijn F1-debuut in 2013.

>>> Een puntenfinish van Nicholas Latifi laat al 25 races op zich wachten, slechts twee races minder dan zijn persoonlijk record (27 puntloze races op rij in 2020 en 2021).

>>> De Dutch GP was de negende opeenvolgende race waarin de safety car of virtual safety car nodig was.

>>> Met een pitstop van 2,09 seconden heeft Red Bull Racing de beste bandenwissel van het seizoen tot nu toe afgeleverd.