Marko: "Geen discussie over positie van Albon binnen Red Bull"

Albon kent tot dusver een lastig seizoen. Toegegeven: op zondag komt hij doorgaans aardig naar voren, maar de dagen die daaraan voorafgaan verlopen geregeld moeizaam. Tijdens de Grand Prix van Spanje zagen we ineens een ander beeld. De Britse Thai presteerde toen naar behoren op zaterdag - met P6 in de kwalificatie - maar kende een zeer pover vervolg op zondag. Albon werd zelfs op een ronde gereden door teamgenoot Verstappen.

De laatste keer dat een Red Bull-coureur dat overkwam, was in Hongarije 2019. Pierre Gasly kreeg destijds een ronde aan de broek en moest dat bekopen met een degradatie naar Toro Rosso. Het bleek voor Marko de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Moet Albon dan ook vrezen voor zo'n scenario? Het korte antwoord luidt volgens Marko 'nee'.

"De prestatie van Barcelona kunnen we, in combinatie met de strategie, ook deels op het conto schrijven van de race-engineers. Alex zag er wat idioot uit, maar dat lag niet zozeer aan hem", aldus Marko in gesprek met het Zwitserse Speedweek. "Dit was zijn slechtste race tot dusver, maar zolang er een stijgende lijn in zit, staat zijn positie [bij Red Bull] buiten kijf."

Marko ontevreden over prestaties Kvyat

In dat opzicht moet Daniil Kvyat zich meer zorgen maken. De Rus, die al meermaals is gedegradeerd door Red Bull, ploetert zich met weinig succes een baan door het F1-seizoen 2020. Kvyat staat 6-0 achter in het kwalificatieduel en acteert doorgaans in de schaduw van teamgenoot Pierre Gasly, op zijn beurt ook al een Red Bull-degradant. "Daniil levert niet de prestaties die we wel van hem verwachten. Maar we zijn nog niet eens halverwege het seizoen." Voor conclusies over 2021 vindt Marko het dan ook te vroeg. "Tsunoda in de Formule 2 en Lawson in de Formule 3 liggen op posities die hen een superlicentie zullen opleveren. Maar we denken momenteel nog niet aan een wissel met Kvyat."