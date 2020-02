Marko: Echte RB16 is pas tijdens tweede testweek te zien

Red Bull Racing deelde op dinsdag voor het eerst beelden van het nieuwste strijdwapen uit Milton Keynes. Later die dag werkte Max Verstappen in Silverstone een shakedown af met de gepresenteerde auto. De Nederlander noemde de eerste signalen daarvan zeer positief. Teambaas Christian Horner bevestigde die lezing.

Desondanks zegt dit nog bijzonder weinig over de werkelijke krachtsverhoudingen in Melbourne. Allereerst omdat nog onduidelijk is hoe de nieuwe Red Bull zich verhoudt tot de concurrentie en ten tweede omdat de getoonde creatie niet volledig overeenkomt met de RB16 zoals we die in Australië zullen zien. "Iedereen weet dat we de echte auto's pas tijdens de tweede testweek zien", verkondigt Red Bull-topadviseur Marko in gesprek met Auto Bild.

Toch keek menigeen na de shakedown al wel met een vergrootglas naar de getoonde auto, om zo de veranderingen ten opzichte van diens voorganger te ontdekken. De neus valt daarbij al snel op. Zo is de gebruikelijke opening in de neus herzien en zien we onder de neus een soort 'cape', zoals we die vooral van Mercedes en Ferrari kennen. Het moet de lucht idealiter beter onder de auto geleiden, al wil Marko nog niet in de details treden. "Dit hebben we vooral gedaan om Max voldoende koeling te bieden", grapt hij. "Nee, maar dat willen we liever nog even voor onszelf houden."

Zoals Marko al aangaf is Red Bull zeker niet het enige team dat de kaarten nog even tegen de borst houdt. Ferrari liet in een eerder stadium al weten dat de gepresenteerde SF1000 ook niet volledig overeenkomt met de auto die we tijdens het seizoen zullen zien. Zo liet Mattia Binotto weten tijdens de wintertesten onder meer met de rake te willen experimenteren. Mercedes heeft juist laten optekenen dat diens W11 niet veel zal veranderen richting de ouverture in het Albert Park. De vraag blijft echter hoe geloofwaardig deze uitspraak is na de uitgekiende aanpak (sandbaggen) van vorig jaar.

Video: Verstappen voor het eerst in actie met de RB16