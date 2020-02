Mercedes gaat W11 voor racedebuut niet drastisch veranderen

Vorig seizoen gooide Mercedes het aerodynamische pakket van de W10 voorafgaand aan de eerste race volledig overhoop. Dit kwam onder meer door de invoering van de nieuwe reglementen rond de voorvleugels. Nieuwe ontwikkelingen kwamen daardoor relatief laat door vanuit het hoofdkwartier in Brackley. In 2020 blijven de reglementen grotendeels gelijk en dat betekent dat Mercedes met een nagenoeg voltooide auto kan beginnen aan de wintertests. Hoewel de livery al enige dagen eerder getoond werd, presenteerde de Duitse firma vrijdag de nieuwe wagen gevolgd door een shakedown op het circuit van Silverstone.

“We zullen dit jaar iets conventioneler te werk gaan”, verklaarde de technisch directeur. “We hebben nog steeds updates voor Melbourne, die zullen we in de tweede testweek uitrollen. Maar we hoeven niet met de aanpak van 2019 - dat we een volledig nieuwe auto hebben - te werken. Vorig jaar veranderde het reglement redelijk significant en werden de regels pas relatief laat definitief gemaakt. Nu zijn de reglementen grotendeels hetzelfde gebleven. De ontwikkeling van de auto is al een stuk verder en we beginnen met de goede basis van eind vorig jaar. Het is dus zinloos om volgens dezelfde aanpak als vorig jaar te werken.”

'Kunnen vooruit qua ontwikkeling'

Ondanks de stabiele reglementen heeft Mercedes nog altijd flink uitgepakt met een aantal belangrijke veranderingen ten opzichte van de W10, zegt Allison. “De reglementen zijn voor dit seizoen min of meer hetzelfde gebleven, maar voor ons was het wel zaak ervoor te zorgen dat we het pakket dat vorig jaar heel aardig presteerde kunnen blijven ontwikkelen. We zouden wel wat winst geboekt hebben als we met de 2019-auto doorgegaan waren, maar waarschijnlijk zouden we dan niet veel verder gekomen zijn. We hebben het concept van sommige onderdelen op de auto gewijzigd, zaken die je gedurende het seizoen niet meer kunt aanpakken. Daarmee hebben we een beter platform voor het nieuwe seizoen. We hebben geprobeerd een aantal keuzes te maken waarmee we nog altijd vooruit kunnen qua ontwikkeling.”

Wat betreft de veranderingen heeft Mercedes de focus gelegd op drie verschillende zaken. Daarmee hebben de Zilverpijlen in 2020 een efficiëntere wagen dan de voorganger: “We verwachten dat de auto wat betreft drag ongeveer hetzelfde presteert, maar de aerodynamische efficiëntie is wel beter geworden. We hebben een wagen die veel meer downforce genereert, in ruil voor drag.”

Met medewerking van Adam Cooper