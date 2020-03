Horner: "Marko zag niet in hoe ernstig deze coronacrisis is"

Het klinkt als een bijzonder of eigenlijk als een surreëel plan: in een tijd dat de wereld gebukt gaat onder een dodelijke pandemie, wil Marko een zogenaamd 'corona-trainingskamp' opzetten voor zijn coureurs. De redenering erachter is vrij simpel: coureurs kunnen beter nu geveld worden door het virus dan dat zoiets tijdens het F1-seizoen gebeurt. De Oostenrijkse topadviseur gaat er gemakshalve vanuit dat jonge en gezonde mensen zonder al teveel problemen herstellen van het virus. Marko wordt in die gedachte gesterkt doordat hij denkt het virus zelf al te hebben gehad.

'Helmut zag ernst van de zaak nog niet in'

Maar hoe rationeel het plan in de optiek van Marko ook mag zijn, het idee kan op weinig tot geen steun rekenen. Ook niet binnen Red Bull Racing. Sterker nog: Christian Horner laat weten heel anders tegen de zaken aan de kijken en verwijt Marko enige onwetendheid. "Helmut maakte zijn opmerkingen voordat hij de ernst van de hele zaak inzag", zegt de Britse teambaas tegenover de BBC. "Dit is eigenlijk nooit besproken of bij ons over tafel gegaan als een serieuze optie."

Daarvoor was de weerstand logischerwijs veel te groot. "Zoals Helmut zelf al aangaf, werd zijn plan niet met steun ontvangen binnen Red Bull. Het was in meerdere opzichten een verwerpelijke opmerking, zoals gezegd gedaan nog voordat hij de ernst van deze pandemie zag." Het idee dat jonge mensen er zonder noemenswaardige kleerscheuren vanaf komen, durft Horner ook wel in twijfel te trekken. "Het kan wel zo zijn dat Red Bull veel atleten in huis heeft. Maar alle genomen maatregelen gaan er momenteel vanuit dat jonge mensen, oude mensen en kwetsbare mensen allemaal geraakt kunnen worden. Het blijft dus niet beperkt tot een bepaalde groep."

Red Bull neemt coronacrisis 'zeer serieus'

Ook marketingtechnisch zijn de opmerkingen van Marko allerminst handig te noemen. Zo zet Red Bull zich enerzijds in voor levensreddende beademingsapparatuur en gaat de topadviseur er aan de andere kant zo lichtzinnig mee om. Horner wil dan ook graag benadrukken hoe Red Bull echt in de coronacrisis staat: "Zaken zoals het project voor beademingsapparatuur laten goed zien hoe serieus wij dit nemen en hoeveel moeite wij hier achter de schermen in steken", probeert hij de meubelen qua beeldvorming nog te redden.