Marko: “Leclerc blijkt niet het wonderkind dat men in hem zag”

Toen Carlos Sainz Jr. begin 2021 de overstap maakte naar Ferrari, verwachtten velen dat hij de tweede viool ging spelen. De Italiaanse renstal had namelijk ingezet op het potentieel van Charles Leclerc door viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel de deur te wijzen. In praktijk bleek echter dat Sainz zich uitstekend kon meten met zijn jongere teamgenoot, die als kroonprins van Maranello werd gezien. De Spanjaard eindigde in 2021 vier keer op het podium ten opzichte van één podiumplaats voor Leclerc, die daarentegen wel twee pole-positions pakte. Ook in de eindstand van het WK was Sainz de beste Ferrari-coureur, 5,5 punten voor zijn teamgenoot.

Het leidt bij menigeen tot twijfel: werd Sainz aanvankelijk onderschat in de vergelijking, of werd Leclerc juist overschat. In de ogen van Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko geldt het laatste. “Carlos is een heel goede racecoureur. Het feit dat hij Red Bull heeft verlaten, kwam niet doordat zijn prestaties niet goed waren. In ieder geval heeft hij laten zien dat Leclerc waarschijnlijk niet het wonderkind is dat velen in hem hebben gezien”, vertelde de 78-jarige Oostenrijker in gesprek met F1-Insider.

De prestatie van Sainz komt voor Marko niet als een enorme verrassing. De Ferrari-coureur doorliep het opleidingsprogramma van Red Bull en werd vervolgens in 2015 door Marko overgeheveld naar Toro Rosso voor zijn F1-debuut. Daar was hij teamgenoot van Max Verstappen, die hij heel aardig partij kon bieden. Daarna kwam Sainz bij McLaren met Lando Norris opnieuw naast een groot talent te rijden, ditmaal was hij de sterkere van de twee. In zijn eerste seizoen met Ferrari heeft hij meteen ook afgerekend met Leclerc. Sainz mag dus een van de topcoureurs genoemd worden en Marko heeft dan ook behoorlijke verwachtingen van hem, mits de auto van Ferrari goed is. “De nieuwe reglementen maken het moeilijk om voorspellingen te doen voor dit seizoen. Maar als Ferrari in de roos schiet met de nieuwe auto, dan kan Carlos absoluut meestrijden om de wereldtitel.”