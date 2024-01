Na jarenlang onderdeel te zijn geweest van het Red Bull Junior Team kreeg Carlos Sainz in 2015 de kans om te debuteren in de Formule 1. Dat deed hij bij Toro Rosso, waar hij aan de zijde van het nog jongere talent Max Verstappen kwam te rijden. Daar waar de Nederlander vroeg in 2016 al doorstroomde naar Red Bull Racing, zou het voor Sainz zover niet komen. De Madrileen vertrok voor het einde van het F1-seizoen 2017 naar Renault, om uiteindelijk via McLaren bij Ferrari te belanden. In dienst van de Scuderia won hij tot dusver twee races, waaronder de Singaporese GP van vorig seizoen. Hij was daarmee de enige niet-Red Bull-coureur die in 2023 een zege boekte.

Ruim zes jaar na het vertrek van Sainz uit de Red Bull-stal is zijn ontdekker, adviseur Helmut Marko, nog altijd gecharmeerd van hem. "Sainz is zonder twijfel een geweldige coureur. Hij was bijna net zo sterk als Max in de Toro Rosso. Het vervelende voor hem was dat hij Verstappen als teamgenoot had", vertelt Marko aan de Spaanse krant Marca. Het vertrek van Sainz naar Renault en het uitblijven van een kans bij Red Bull waren volgens de Oostenrijker onvermijdelijk. "Er hing een behoorlijk giftige sfeer tussen de twee bij Toro Rosso. Met de opzet die we destijds hadden, zag ik geen manier om hem te behouden. Carlos ging vervolgens naar Renault, McLaren en kwam uiteindelijk terecht bij Ferrari."

Net als Verstappen heeft Sainz een vader die actief is in de autosport. Carlos Sainz senior werd zelfs twee keer wereldkampioen rally en schreef afgelopen week voor de vierde keer de Dakar Rally op zijn naam. Marko denkt niet dat de bekende achternaam een groot voordeel is geweest voor Sainz, integendeel zelfs. "Lang heeft hij in de schaduw van zijn vader geleefd. Hij werd onterecht opgezadeld met het imago dat hij de verwende zoon van een coureur was, maar het tegenovergestelde was waar: Sainz moest constant vechten om verder te komen", aldus Marko. "In de kleinere klassen was hij heel snel. Tijdens zijn eerste F1-test in Silverstone was hij vanaf het begin iets sneller in de snelle bochten dan Sebastian Vettel, die op dat moment onze referentie was."