Marko over blessure Ricciardo: "Afwachten of hij kan rijden"

Daniel Ricciardo schoot in de tweede vrije training voor de Nederlandse Grand Prix van de baan. Bij de botsing haalde de AlphaTauri-coureur niet op tijd zijn handen van het stuur, waardoor zijn pols een flinke oplawaai kreeg. Met veel pijn klom de Australiër uit de AT04. Na een bezoek aan het medisch centrum op de baan werd Ricciardo met zijn arm in een mitella naar het ziekenhuis gereden. Op de vraag van Viaplay aan Helmut Marko wat er precies aan de hand is, antwoordt hij: "Dat weten we nog niet, maar hij heeft veel pijn aan zijn hand. Het is afwachten wat de exacte diagnose gaat zijn."

Mocht de 34-jarige coureur niet in staat zijn het raceweekend in Zandvoort af te maken, dan lijkt de in Nederland aanwezige Red Bull-junior Liam Lawson de vervanger te worden, al wil Marko niet op de zaken vooruitlopen. "Dit is weer een nieuwe situatie. Het is allereerst een kwestie van afwachten om te kijken of Ricciardo wel of niet kan rijden. Daarna gaan we wel praten over wat we gaan doen."

Max Verstappen opende voor eigen publiek de vrijdag met de snelste tijd in de eerste sessie, maar moest in VT2 McLaren-coureur en goede vriend Lando Norris voor zich dulden. In de pitbox van Red Bull is men allesbehalve in paniek. "Het was prima. Hij reed geen perfecte ronde, maar we maken ons vooralsnog geen zorgen", zegt de Red Bull-adviseur daarover.

Ook Sky Sports trok de 80-jarige Oostenrijker nog voor de camera. Daar ging hij verder in op de verrichtingen op vrijdag. "Het zit heel dicht bij elkaar, maar als Max een normaal rondje kan rijden, dan moet het genoeg zijn voor de eerste startrij. De lange runs waren goed. Wij waren de enigen met rondetijden in de 1.15, terwijl Norris alles gaf. Alleen daar al moet nog wel twee tienden te halen zijn." Over wat zaterdag de grootste uitdaging wordt, zegt Marko: "Om te beginnen moeten we met beide wagens in Q3 komen en dan de juiste ronde rijden. Inhalen is hier lastig, dus een goede startplek is cruciaal voor de race."

Video: Pijnlijke hand voor Ricciardo na flinke crash in Zandvoort