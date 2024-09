De terugval van Red Bull in 2024 is nog ieder weekend een belangrijk onderwerp van gesprek. Red Bull-adviseur Helmut Marko blikt bij zusteruitgave Motorsport-Total.com terug op de ontwikkelingen bij het Oostenrijkse team. “We realiseren ons dat we ergens een verkeerde afslag hebben genomen”, geeft de 81-jarige mentor toe als hij de eerste zestien races van 2024 analyseert. “We werken hard om terug te komen. Aan het begin van het jaar hadden we drie keer de één-twee te pakken met een auto waarvan velen dachten dat het de volgende seriewinnaar was. Toen ontdekten we dat de auto een beetje een diva was, als ik de woorden van Toto [Wolff, Mercedes-teambaas] gebruik.”

Ondanks de onvermoeide inzet achter de schermen heeft het team van Max Verstappen nog geen definitief antwoord gevonden voor de tegenvallende resultaten. “Als we precies wisten wat het probleem was, dan hadden we het al opgelost”, stelt Marko. De Oostenrijker legt uit waarom het probleem oplossen geen makkelijke opgave is. "Het afstellen van het chassis is met deze grondeffectauto’s erg complex geworden. Het algehele concept van de auto reageert meteen op elke aanpassing die je maakt. De banden krijgen bijvoorbeeld snel last van graining. Dat is waar Max het over heeft. Het vermogen om competitief te zijn vermindert niet met een kleine aanpassing, maar omdat het impact heeft op velen andere factoren als het niet 100 procent klopt.”

Foto door: Erik Junius

Nieuwe updates brengen heeft geen nut

Met de huidige generatie auto’s is het genereren van downforce middels de onderkant van de auto cruciaal. Dit werkt nauw samen met de demping en daarmee de afstelling van de auto, wat betekent dat een toename aan downforce volgens de simulaties juist kan zorgen voor een verlies in rondetijd op het circuit. Teams moeten daarom een vertaalslag maken om de juiste balans te vinden, zodat het beruchte porpoising van de auto wordt voorkomen. Marko is zich hiervan bewust en doet een opvallende uitspraak. “Het heeft het daarom geen zin om updates met meer downforce mee te nemen, totdat we het probleem met de auto hebben opgelost.”