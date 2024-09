Max Verstappen: "Problemen Red Bull spelen al veel langer, maar zagen we niet"

Met de races in Baku en Singapore voor de boeg wacht Red Bull Racing een even interessante als uitdagende 'double header'. De Red Bull-bolide blinkt niet bepaald uit op stratencircuits en Singapore is in de voorbije jaren sowieso een achilleshiel voor het team uit Milton Keynes gebleken. Na de worsteling van Red Bull in Italië is dit tweeluik misschien niet het best mogelijke vooruitzicht, al hoopt Max Verstappen vooral dat er lering wordt getrokken uit de problematiek van de laatste tijd. "We hebben veel werk te doen, maar in een bepaald opzicht is Monza misschien wel goed geweest. Het is goed geweest om nog meer over de auto te leren", laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com weten.

Oplossingen hebben tijd nodig

"Ik denk dat we onze zwakke plekken nu wel begrijpen, alleen nu kost het natuurlijk nog tijd om de auto beter te maken. We moeten oplossingen vinden, al ik weet zelf ook dat die oplossingen niet binnen één of twee weken gevonden zijn nadat je het probleem begrijpt. Ik hoop alleen dat we vanaf nu weer naar voren kunnen kijken en dat we stapje voor stapje iets beter kunnen worden, dus dat het niet meer zo slecht gaat als dat het in Monza ging." Waar Verstappen aangeeft dat er meer tijd nodig is, lijkt Red Bull voor een oplossing meer op de 'triple header' met Amerika, Mexico en Brazilië te mikken. In Baku en Singapore is het normaliter nog een kwestie van de schade zo goed mogelijk zien te beperken.

Dat laatste lukte in Monza niet met een zesde plek voor Verstappen en P8 voor teamgenoot Sergio Pérez. Red Bull was het vierde team in Italië en na afloop concludeerde Verstappen dat geen van beide wereldtitels op die manier reëel zou zijn. Het waren logischerwijs woorden in het heetst van de strijd, al herhaalt de drievoudig wereldkampioen nu nog maar eens: "Als we presteren zoals in Monza, dan is het kampioenschap niet realistisch. We moeten beter presteren dan dat we de laatste tijd hebben gedaan. Als de balans blijft zoals in Monza, dan maakt het niet uit waar we rijden. Maar goed, ik denk dat we het in algemene zin beter kunnen doen dan in Monza. Als we de problemen begrijpen en een betere balans vinden, dan kunnen we competitiever zijn. Alleen is gewoon competitief zijn natuurlijk nog niet genoeg."

Al langer geklaagd over balans van de auto

Geluk bij een ongeluk is dat Mercedes en Ferrari in verschillende fases van dit seizoen paraat zijn geweest om punten van McLaren af te snoepen. Verstappen benadrukt echter dat hij daar niet op wil vertrouwen. "Ik denk daar niet eens over na, ik kijk gewoon hoe we het als team beter kunnen doen. Dat is het enige waar we controle over hebben. Daar ligt de focus op." Hoewel Verstappen zich niet bovenmatig wil bezighouden met de concurrentie, maakt hij wel duidelijk dat de pikorde van Monza niet een-op-een te vertalen is naar de aankomende races. "In geen enkel weekend zijn de verhoudingen tussen de eerste vier teams helemaal hetzelfde geweest, dus we moeten zien wat dit weekend brengt. Het is een heel ander circuit en daar loop je ook weer tegen andere beperkingen aan. Maar goed, dat zien we gedurende het weekend wel."

Belangrijker dan wat de concurrentie doet is het voor Verstappen dat Red Bull de ongemakken met de RB20 begrijpt - en nog belangrijker - op termijn kan verhelpen. "Ik heb de hele tijd al geklaagd over de balans van de auto, dus op zich is dat niet nieuw. De problemen zijn over een langere periode ontstaan. Vorig jaar was de auto natuurlijk heel anders, maar daarna hebben verschillende dingen die in een bepaalde periode zijn ontwikkeld allemaal bijgedragen aan het probleem. Je kunt niet één specifieke race aanwijzen, aangezien dit al langere tijd aan de gang is." Verstappen benadrukt daarbij dat er een verkeerde afslag is genomen nog voordat de problematiek op het circuit zichtbaar werd: "Ik denk dat het voor ons al veel eerder verkeerd is gegaan. Alleen op dat moment zagen we het nog niet."

Video: De mediadag met Verstappen en een uitgebreide voorbeschouwing op het weekend in Baku tijdens een nieuwe F1-update