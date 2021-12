Helmcamera volgend jaar mogelijk vaker te zien in F1

Fernando Alonso was dit seizoen in de Grand Prix van België de eerste die met de helmcamera reed. Daarna werd het apparaatje nog een aantal keer ingezet, zoals dit weekend bij Charles Leclerc in de seizoensfinale in Abu Dhabi. Het levert spectaculaire beelden op en daarom wil de Formule 1 er vaker een beroep op doen.

De F1 heeft met Racing Force Group, het moederbedrijf van helmenfabrikant Bell, een principeakkoord bereikt over het gebruik van helmcamera’s in 2022. De Driver’s Eye, zoals de camera wordt genoemd, is dan beschikbaar voor alle coureurs met wie Bell een samenwerking heeft. “De Driver’s Eye is een FIA-gehomologeerde microcamera (met een diameter van 8 millimeter en een gewicht van 2,5 gram) die in het beschermende schuim aan de binnenkant van de helm op ooghoogte wordt geplaatst”, meldt Racing Force Group in een statement. “De techniek is in 2022 beschikbaar voor alle coureurs met een Bell-helm.”

Dit jaar zijn er elf coureurs die racen met een Bell-helm: Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, George Russell, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi en Nikita Mazepin. De rijders met een helm van een ander merk kunnen de Driver’s Eye niet zomaar gebruiken, hiervoor moet eerst aan bepaalde veiligheidseisen worden voldaan.

In welke mate er volgend Formule 1-seizoen een beroep wordt gedaan op de helmcamera is nog niet bekend. Dat hangt ook af van de bereidwilligheid van de teams en coureurs, aangezien het ook extra gewicht met zich meebrengt, al zal 2,5 gram nauwelijks verschil maken met auto’s van ongeveer 790 kilogram.