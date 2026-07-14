Hamilton wil minder afhankelijkheid van software in F1: "Echt een frustratie"
Lewis Hamilton heeft de afhankelijkheid van de Formule 1 van complexe software en energiemanagementsystemen bekritiseerd
Lewis Hamilton heeft zijn frustratie geuit over de toenemende afhankelijkheid van de Formule 1 van software, en stelt dat coureurs onterecht worden bestraft door complexe energiemanagementsystemen in plaats van beloond voor pure snelheid.
In de StarTalk-podcast wierp de zevenvoudig kampioen licht op de uitdagingen die de technische reglementen van de klasse met zich meebrengen. "Het is echt moeilijk voor fans om het volledig te begrijpen, en het is moeilijk voor ons om het te begrijpen, omdat het ultieme doel wanneer je in een F1-auto rijdt is om de auto tot de limiet te pushen."
"Hoe sneller je een bocht neemt, hopelijk zou je dan tijd moeten winnen ten opzichte van anderen. En op dit moment, met wat we hebben, omdat we een beperkte hoeveelheid batterij hebben, laad je de batterij op wanneer je geen vermogen vraagt, en gebruik je vermogen wanneer je wel vermogen vraagt."
Door de beperkte batterijcapaciteit en de noodzaak om te laden krijgen coureurs te maken met onnatuurlijke scenario's. "We hebben dit jaar minder capaciteit omdat ze de MGU-H van vorig jaar hebben weggehaald, wat te verwarrend is. Dus in feite, als je de snelle bochten op hoge snelheid neemt, als je meer inzet toont en meer risico neemt en sneller door een bocht gaat, word je daarna bestraft omdat je niet genoeg oplaadt."
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Madring
Hij voegde eraan toe: "In Miami verloor ik drie tienden van een seconde alleen omdat de software zijn werk niet deed. Ik wist het pas toen ik terugkwam bij mijn engineers. Ik had zoiets van: 'Sorry, ik ben traag,' en zij zeiden: 'Je bent niet traag, de software werkte niet.' Dus dat is echt frustrerend, want vroeger hadden we dat niet. We hebben minder van die dingen nodig in mijn optiek."
Na de eerste negen ronden van het seizoen 2026 staat Hamilton derde in het kampioenschap, achter leider Kimi Antonelli en diens Italiaanse Mercedes-teamgenoot George Russell.
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