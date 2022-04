Hamilton denkt terug aan 2009: “Dat was mijn slechtste auto”

In de eerste helft van 2009 kwam de op dat moment regerend wereldkampioen Lewis Hamilton niet verder dan een vierde, zesde en zevende plaats. In de loop van dat seizoen wist McLaren zich echter enorm te verbeteren, getuige de overwinningen van Hamilton in Hongarije en Singapore. “Er zijn mensen die zeggen dat ik nooit een slechte auto heb gehad, maar ik kan je verzekeren dat dit wel het geval is geweest”, reageert de zevenvoudig wereldkampioen.

“De 2009-auto kwam echt heel veel tekort. Dat was de slechtste wagen die ik heb gehad. Mijn huidige auto zit daar niet ver vandaan, maar heeft denk ik wel veel potentie. Dat gold ook voor de wagen van 2009. We slaagden erin de problemen op te lossen en konden weer vooraan meedoen”, vervolgt Hamilton, die in de laatste zeven Grands Prix van 2009 ook nog vier keer pole-position pakte. “Ik heb alle vertrouwen in mijn team dat we ook nu het tij kunnen keren.”

Hamilton legt uit wat er misging in 2009: “De nieuwe regels schreven voor dat we vijftig procent minder downforce zouden hebben ten opzichte van 2008. McLaren maakte dus een auto met vijftig procent minder downforce. Ik weet nog dat we in februari zoiets hadden van: ‘oh, we hebben ons doel al bereikt’. Toch voelde ik dat er iets niet klopte, maar toen was ik nog niet zo ervaren. Toen we vervolgens naar de eerste wintertest gingen, realiseerden we ons dat anderen al bijna net zoveel downforce hadden als het jaar daarvoor. Daarop had ons team zoiets van: ‘oh oeps, we moeten aan de bak om dat goed te maken’. Uiteindelijk is ons dat gelukt.”

Mercedes heeft niet dezelfde fout gemaakt als McLaren in 2009, benadrukt Hamilton. “Het is nu niet zo dat we al dachten ons doel bereikt te hebben. We hadden geen idee waar de anderen zouden staan. We zijn heel innovatief geweest met het ontwerp en in de windtunnel leken we uitstekend te zitten qua downforce. Maar op de baan is dat helaas niet te zien”, vervolgt de Brit. Op het circuit heeft Mercedes veel last van porpoising. “Dit is veel lastiger op te lossen dan we ooit hadden gedacht. Maar zoals ik al zei: dit krijgt ons niet klein en maakt ons sterker. We zullen een oplossing vinden, op welke manier dan ook.”

