Hamilton ondanks Ferrari-interesse: "Trots op Mercedes"

F1-baas Stefano Domenicali, in het verleden teambaas bij Ferrari, onthulde deze week in een interview dat de Scuderia in zijn tijd een poging had gedaan om Lewis Hamilton binnen te halen. Het is ook geen geheim dat Ferrari-voorzitter John Elkann in 2019 nog gesprekken gevoerd heeft om Hamilton aan zich te binden. Hoewel de mogelijke overstap van de Engelsman voor veel speculaties zorgde, heeft de recordhouder in de Formule 1 geen echte twijfels gehad om het vertrouwde Mercedes te verlaten.

“Het was deel van een eind van een contracttermijn” vertelde Hamilton over de interesse van Ferrari. “Je moet dan een beetje je best doen en kijken welke mogelijkheden er zijn. Ik ben erg trots waar ik nu zit en wat ik met Mercedes bereikt heb. Ik heb altijd gedacht en dat heb ik ook wel eerder benoemd: Het idee om naar Ferrari te gaan heeft niet lang gespeeld, ik zat al bij Mercedes en dan ben je voor het leven verbonden aan die familie. Als je kijkt naar de coureurs die een geschiedenis hebben met Mercedes, zij hebben tot hun negentigste bij Mercedes gezeten. Dat zie je niet veel bij andere teams en merken. Daar ben ik trots op en daarnaast hebben we ontzettend veel bereikt. Dat is onderdeel van teamwerk, dat komt door loyaliteit en dat is iets wat ik zeer waardeer in dit team.”

Domenicali noemde de mogelijke samenwerking een Sliding Doors-moment, een referentie aan de film met Gwyneth Paltrow die gaat over het leven van een directrice dat verandert als zij de trein mist. “We hebben het besproken”, gaf Domenicali toe in het interview met Sky F1. “Er zijn momenten in het leven waar je aan een film kunt denken: Sliding Doors. Er zijn momenten dat je in de lift moet stappen en anders blijf je op de plek waar je bent. Er was een situatie met Lewis dat hij in een bijzondere periode zat, ik kan het hem niet kwalijk nemen na een geweldige loopbaan.”