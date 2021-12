Hamilton naar stewards voor twee incidenten in derde F1-training

De derde vrije training valt met recht een bewogen sessie te noemen voor Lewis Hamilton. Zo reed de huidige nummer twee uit het WK eerst Pierre Gasly in de weg en volgde enkele minuten een incident met Nikita Mazepin. Hamilton bleef heel langzaam op de ideale lijn rijden, terwijl de Haas-coureur juist op volle snelheid kwam aangestormd. De Rus moest rigoureus over de kerbstones sturen en kon een zware crash maar op het allerlaatste moment voorkomen.

Voor dat incident moet Hamilton om te beginnen verantwoording afleggen bij de wedstrijdleiding. Michael Masi gaf middels de FIA-radio eerst nog aan het moment af te handelen met het team en met de marshals, omdat er geen blauwe vlag zou zijn getoond. De stewards zijn echter een andere mening toegedaan en willen Hamilton horen over 'unnecessary impeding' van Mazepin in bocht 8.

Daarnaast moet Hamilton zich verantwoorden voor het negeren van dubbel geel om 15.22 uur lokale tijd. Op dat moment passeerde Hamilton beide Red Bull-auto's en ook Yuki Tsunoda. Richting de bochten acht en negen is te zien dat er op panelen dubbel geel wordt getoond, waarschijnlijk vanwege langzaam rijdende coureurs - onder wie Verstappen. Hamilton noteert op dat moment echter een paarse eerste sectortijd. Om 19.00 uur lokale tijd moet de Brit ook daar tekst en uitleg over geven bij de wedstrijdleiding. Teamgenoot Valtteri Bottas passeerde op zijn beurt ook een enkele gele vlag en maakte daar meteen melding van via de boordradio. Het team heeft toen aan de Fin laten weten de ronde af te breken.

Titelrivaal Max Verstappen is na de kwalificatie in Qatar overigens ook al op de vingers getikt voor het negeren van dubbel geel. Het kwam hem toen op een gridstraf van vijf plaatsen te staan.