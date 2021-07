Hamilton over eerste sprintrace: "Het wordt treintje rijden"

De Formule 1 introduceert dit weekend tijdens de Britse Grand Prix een nieuw format met een sprintrace over 100 kilometer in plaats van de reguliere kwalificatie. Dat traditionele format schuift nu door naar vrijdag, waarmee de grid voor de sprintrace bepaald wordt. Het resultaat van de sprintrace is vervolgens de startopstelling voor de Grand Prix op zondag. Het World Motor Sport Council heeft het reglement inmiddels goedgekeurd, waardoor er nu formeel groen licht is voor drie proefevenementen dit seizoen.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton weet echter niet of het de Formule 1 ook daadwerkelijk iets gaat opleveren. Gevraagd of hij hoge verwachtingen heeft van de eerste sprintrace, zei Hamilton: “Niet echt. Het wordt waarschijnlijk treintje rijden. Hopelijk wordt er een beetje ingehaald, maar het zal wel niet veel spanning brengen.”

De sprintrace op Silverstone gaat zaterdag over zeventien ronden en begint om 17.30 uur Nederlandse tijd. De reguliere kwalificatie op vrijdag begint daardoor ook nog eens later, de start van die sessie staat gepland voor 19.00 uur Nederlandse tijd. De winnaar van de sprintrace krijgt bovendien een officiële pole-position bijgeschreven op zijn naam. Hamilton heeft het record van de meeste pole-positions in de Formule 1.

Gevraagd naar zijn mening over de aangepaste regels, zei hij: “Ik heb er niet echt een mening over, we moeten zien hoe het loopt. Het heeft geen zin om het al af te schieten voordat we eraan begonnen zijn. Dat heeft geen nut.”

Pas na drie weekenden beoordelen

De test met het nieuwe format is mogelijk het beginpunt van een structurele verandering van het format. Mocht het nieuwe format een succes blijken, kan het in de toekomst vaker voorkomen. AlphaTauri-rijder Pierre Gasly staat open voor een dergelijke verandering, hij wil de drie races afwachten voordat er definitief een beslissing wordt genomen.

“Het eerlijkste is om drie weekenden af te wachten, de positieve punten te bekijken en zien hoe het publiek reageert. Waarom zou het niet goed zijn voor de toekomst?”, vroeg Gasly zich af. “We moeten pas beoordelen na drie weekenden. Wat brengt het ons? Maakt het de raceweekenden echt spannender? Dat is volgens mij het hele punt ervan. Als het niks is, moeten we ook weten waarom dat zo is. Het is belangrijk om te leren en het format zo te houden, dat is op zich ook prima. Ik geniet van de kwalificatie op zaterdag en van de enige race van het weekend op zondag.”