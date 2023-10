Haas over grote updates in F1 Austin: "Er komt nog veel meer"

Haas bracht een flinke hoeveelheid nieuwe onderdelen naar Austin in de hoop het bandenprobleem met de VF-23 definitief op te lossen. De Formule 1-bolide was voorzien van een nieuwe vloer, nieuwe sidepods en aangepaste motorkap. Het team is met het downwash-concept definitief de weg van Red Bull Racing ingeslagen. Toch hadden Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg het nog niet eenvoudig in Austin.

Chief designer Andrea De Zordo stelt dat de aangepakte VF-23 nu wel een auto is waar men bij Haas verder aan kan werken. "Het is al beter. In ieder geval beter dan het oude pakket. De performance is beter en dat is een goed iets", zegt hij. "We hebben iets dat nu iets beter presteert, maar we weten dat er nog veel meer kan komen. In eerste instantie hadden we ook niet echt gerekend op een grote stap, maar wat we nu zien is positief."

De hoofdontwerper stelt ook dat de informatie uit de windtunnel en de data van de baan nu meer overeenkomen en stabieler zijn. Dit is volgens hem perfect om het probleem met de banden op te sporen. De Haas verloor bijvoorbeeld bij het insturen al downforce aan de achterkant. Toch staat het gehomologeerde chassis de ontwikkeling wel wat in de weg.

"We hadden het nog extremer kunnen doen. Dat is dit jaar echter onmogelijk. Dit zou betekenen dat we een compleet nieuw chassis moesten bouwen", vervolgt hij. "Voor nu moeten we het accepteren. We hebben dus nog niet alles gedaan wat we wilden. Dat doen we volgend jaar wel. Het is lastig om dat nu allemaal te doen, dat is dus ons doel voor volgend jaar. Stap voor stap leren en verbeteren we. Met dit pakket kan dat ook. Meer dan met het oude pakket. We hebben nu iets dat net zo of misschien al wel beter presteert. Dit is een goed startpunt."

Haas huurde in Austin een werkplaats buiten het circuit om de nieuwe onderdelen op tijd te kunnen monteren. Zordo geeft toe dat het nogal gehaast is gegaan. Hij rekent erop dat het team in het restant van het seizoen kleine wijzigingen gaat doorvoeren.