Haas toont als allereerste team glimp van 2023-auto

Hoewel Haas het eerste team is dat iets laat zien voor het komende Formule 1-seizoen, is het wel de laatste renstal die dat bekendmaakt. De fans van het Amerikaanse team hoeven niet lang te wachten. Haas heeft 31 januari aangewezen als de dag waarop het de kleurstelling voor 2023 toont. Het betreft dus de nieuwe kleurstelling en niet de auto waar het team dit jaar mee in actie komt.

Voor komend Formule 1-seizoen verandert er het nodige bij de formatie. Mick Schumacher heeft het team verlaten en wordt opgevolgd door landgenoot Nico Hülkenberg. De Duitser bracht onlangs al een bezoek aan de Haas-fabriek om een stoeltje te passen. Hij zal komend F1-seizoen samen met Kevin Magnussen de kleuren van Haas verdedigen. Daarnaast verwelkomde Haas vorig jaar oktober het Amerikaanse bedrijf MoneyGram als nieuwe titelsponsor en liet het bij die bevestiging al weten dat de livery voor 2023 zou worden aangepast.

Haas stapte in 2016 in de Formule 1 en gaat komend jaar alweer voor zijn achtste seizoen in de koningsklasse van de autosport. Afgelopen jaar maakte het team al een stap met de VF-22 door met name in de eerste seizoenshelft geregeld punten te scoren. Magnussen zorgde voor twee hoogtepunten. De Deen scoorde in de openingsrace in Bahrein een vijfde plaats en behaalde op het legendarische circuit van Interlagos in natte omstandigheden de pole-position. Met de VF-23 hoopt de renstal teams als Alfa Romeo en Aston Martin in te halen. In 2022 werd Haas achtste in de eindstand.