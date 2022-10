Haas F1 Team maakt nieuwe titelsponsor voor 2023 bekend

Nog voor de start van het Formule 1-seizoen 2022 brak Haas vanwege de Russische invasie in Oekraïne met titelsponsor Uralkali, dat in handen was van de Rus Dmitry Mazepin. Diens zoon Nikita Mazepin reed in 2021 bij de Amerikaanse formatie en stond ook voor het huidige racejaar op de loonlijst. De 22-jarige coureur werd echter kort na de wintertest in Barcelona op straat gezet. Haas haalde Kevin Magnussen terug, maar bleef zonder titelsponsor zitten. Daar is nu verandering in gekomen. Met het Amerikaanse MoneyGram heeft de formatie een nieuwe geldschieter gevonden. MoneyGram heeft zijn hoofdvestiging in Dallas, Texas en is gespecialiseerd in het verrichten van betalingen naar het buitenland. Het bedrijf zit wereldwijd in meer dan 200 landen. De aankondiging komt kort voor het Amerikaanse GP-weekend.

Haas heeft naast Uralkali in het verleden vaker onenigheid gehad met een titelsponsor. In 2019 sloeg de formatie de handen ineen met energiedrankjesfabrikant Rich Energy. Hoewel de samenwerking positief begon, trok Rich Energy nog voor de zomerstop de stekker uit het project. Het bedrijf liet toen weten dat de 'magere prestaties' van Haas de reden waren voor het stopzetten van de sponsoring. Na deze mislukte avonturen gaf de renstal aan dat het de tijd zou nemen in de zoektocht naar de juiste, solide commerciële partner. Die heeft men dus gevonden in MoneyGram, dat zich voor meerdere jaren aan Haas F1 heeft verbonden en volgend jaar dan ook te zien is in de officiële teamnaam. Daarnaast gaat de samenwerking er ook voor zorgen dat de Amerikaanse renstal in 2023 met een aangepaste livery op het asfalt gaat verschijnen.

"We zijn verheugd dat we een geweldig merk als MoneyGram kunnen verwelkomen als onze nieuwe titelsponsor", zegt Haas F1-eigenaar Gene Haas over de nieuwe samenwerking. "Sinds onze entree in de Formule 1 in 2016 heeft Haas F1 Team een reputatie van kracht, veerkracht en wendbaarheid opgebouwd. MoneyGram brengt een soortgelijke drive naar de wereld van de financiële dienstverlening en we zijn klaar om samen te werken aan het maximaliseren van de resultaten, zowel op als naast de baan."

Met het aantrekken van MoneyGram heeft Haas F1 de meeste zaken voor het seizoen 2023 al wel rond, met uitzondering van het rijdersduo. Magnussen beschikt over een doorlopend contract en blijft aan, maar het is nog onduidelijk wie zijn teamgenoot wordt. Huidige Haas-coureur Mick Schumacher is een van de kanshebbers, al zijn er met Nico Hülkenberg en Antonio Giovinazzi nog enkele kapers op de kust.