Haas ziet mogelijke F1-entree Andretti niet als bedreiging

NASCAR-teameigenaar Gene Haas stapte in 2016 met een eigen team in de Formule 1. Daarmee stond voor het eerst in twintig jaar weer een Amerikaanse renstal op de grid. Het ziet ernaar uit dat er in 2022 een tweede team uit de Verenigde Staten bij komt. Andretti Autosport is in verregaande onderhandeling over een meerderheidsaandeel in Sauber, de organisatie die het Alfa Romeo F1 Team runt. De legendarische Amerikaanse formatie is al actief in de IndyCar, Formule E, Extreme E en Supercars en wil ook de Formule 1 aan het portfolio toevoegen.

Haas F1-teambaas Guenther Steiner zou een tweede Amerikaanse renstal met open armen ontvangen, zo zegt hij in Austin waar dit weekend de Grand Prix van de Verenigde Staten plaatsvindt: “Ik zie niemand als een bedreiging. We hebben er geen enkel probleem mee, waar het team ook vandaan komt. We hebben de Amerikaanse sponsormarkt niet zo goed benut als we hadden moeten doen, want dan hadden er meer Amerikaanse logo’s op de auto gestaan. Opeens moet alles Amerikaans zijn. Alles en iedereen lijkt zich te focussen op Amerika, maar er zijn volgens mij nog wel meer landen. Doordat we nu in Austin rijden, gaat er nu veel aandacht uit naar Amerika. Maar er heeft nog nooit iemand bij ons op de deur geklopt met een grote zak geld omdat wij Amerikaans zijn. Wat er ook gebeurt, het zal weinig veranderen.”

Ondanks een faciliteit in Kannapolis, North Carolina, heeft Haas ook fabrieken voor het Formule 1-team in Engeland en Italië. De titelsponsor Uralkali is Russisch en het team heeft nooit een Amerikaanse coureur ingezet.

Geen gesprekken over samenwerking Haas-Andretti

Op de vraag of Andretti hem ooit benaderd heeft voor een samenwerkingsverband met Haas, zei Steiner: “Om eerlijk te zijn weet ik niet wat Michael [Andretti] aan het doen is. Ik heb hem een aantal keren gesproken. Niet recent. Ik weet niet waar hij mee bezig is. Iedereen kent elkaar in de Amerikaanse autosport. Misschien is er wel eens gesproken, maar niet zo concreet als je zou denken.”