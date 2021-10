De onderhandelingen over de verkoop van Sauber, dat door een sponsordeal in de Formule 1 actief is onder de naam Alfa Romeo, aan Andretti Autosport verlopen niet zo snel als gehoopt. Volgens informatie van onze Duitse zusterpublicatie Motorsport-Total.com zijn de gesprekken nog altijd gaande, maar heeft de onderhandeling vertraging opgelopen. Men had gehoopt om tijdens de Grand Prix van Amerika in Austin van aankomend weekend de onderhandelingen af te ronden, of in elk geval tot een conceptovereenkomst te komen. Dat lijkt niet langer haalbaar.

Insiders berichten bovendien over onrust bij het personeel in Hinwil. Volgens de plannen van Andretti die doorgesijpeld zijn in de fabriek, zou hij zo’n 200 huidige personeelsleden willen ontslaan. Het is echter onduidelijk in hoeverre dit op waarheid berust is, mochten de Amerikanen inderdaad 80 procent van het team overnemen van de huidige eigenaren Islero Investments. De kans is aanzienlijk dat een deel van de werkzaamheden wordt overgeheveld naar Amerika.

Dat Michael Andretti het team wil kopen, is inmiddels een publiek geheim. Zijn vader Mario liet in de podcast F1 Nation doorschemeren: “Er zijn nog een paar losse eindjes, voor zover ik begrepen heb.”

Geen vrijdagtest voor Colton Herta in Austin

Ondertussen meldt het Amerikaanse Racer dat de beoogde, weliswaar niet officieel bevestigde, vrijdagtest van Colton Herta bij Alfa Romeo in Austin door de haperende onderhandelingen niet doorgaat. Herta is in de Amerikaanse IndyCar Series een van de sterrijders van Andretti Autosport en wordt genoemd als topkandidaat voor het zitje als de overname rond komt. Mario Andretti ziet dat in elk geval wel zitten: “Colton zou er goed passen. We zullen zien of het gaat lukken. Het feit dat we volgend jaar twee Grands Prix in de VS hebben, is een goede zaak. Het zou geweldig om daar een Amerikaanse coureur te zien rijden.”